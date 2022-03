Rinascente apre uno spazio dedicato al vintage

Sarà attivo fino alla fine di aprile lo spazio Vintage is calling allestito all'interno dei punti di vendita Rinascente di Milano, Roma Tritone, Firenze e Torino. Si tratta di un progetto 100% vintage che spazia dall’abbigliamento, sia per donna che per uomo, all’arredo, dalla dimensione del lighting a quella del decoro, dal mondo del tessile a quello dei bijoux. Gli articoli in esposizione sono stati realizzati dai partner di questo progetto, ossia: Angelo Vintage, All’Origine, Madame Pauline Vintage, Vecchio Mio, Cavalli e Nastri, Olivetti, Talea Studio e Fifty Fifty. Alla base di questa iniziativa c'è la volontà di avvicinare il consumatore a questo mondo e non soltanto attraverso la proposta di articoli, ma anche tramite incontri e dedicati al mondo della moda e del design vintage. Questa operazione rientra in un più ampio progetto di Rinascente legato a moda e sostenibilità. L'obiettivo è di raccontare in una chiave nuova e inaspettata i valori racchiusi nel suo Manifesto Keep it beautiful come rispetto, creatività, emozione, ricerca, diversità. Per questo motivo sono stati selezionati prodotti e partner in grado di sintetizzare e rappresentare l’eccellenza del design, della moda e dello stile.

Per potenziare la promozione a questo evento, sono stati predisposti dei progetti allestitivi di Madame Pauline, Angelo Vintage e All’origine, attivi dal 14 al 27 marzo, nelle vetrine degli store di Milano piazza Duomo e Firenze piazza della Repubblica.