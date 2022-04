Rinascente rinverdisce l’immagine con il progetto “Earth Lovers”

Dal 19 aprile nuovi colori animano i punti di vendita all'insegna di green e sostenibilità, con aree ad hoc e brand selezionati per l'impegno etico

Continuano le operazioni del mondo fashion all'insegna di sostenibilità e green, che puntano a "rinverdire" l'immagine da un lato di tutta la categoria moda/vestiario rispetto a tali temi, con maggiore senso di responsabilità, e dall'altro quella degli store, con un layout che si rinnova e invita alla visita. Questo il cuore del progetto "Earth Lovers" lanciato dal 19 aprile nei 9 store della collezione Rinascente, che conferma la sua vocazione a diventare “house of values” anche attraverso partnership selezionate.

L'iniziativa, infatti, prevede aree focal point dedicate al green e alla sostenibilità allestiti con prodotti e marchi selezionati accumunati dall’impegno etico nei confronti delle comunità e dell’artigianalità locale, dal rispetto del benessere del pianeta e degli animali e della tutela dell’ambiente in ogni sua forma attraverso processi produttivi environmetally conscious. Il brand mix include partner come Orticola, Satoshi, Crespi Bonsai, Cactusmania, Tillandsia, Plantophille e tanti altri ancora.

Lo store Rinascente di Milano piazza Duomo, poi, oltre a ospitare allestimenti dedicati di partner del mondo green e food, per due settimane sarà teatro di un progetto esperienziale a tema di recupero volto a coinvolgere giovani designer dall’alto contenuto fashion. Tra loro Giotto Calendoli, influencer con la sua selezione di camicie, bandana, pantaloni, giacche upcycled e collezione lifestyle, che terrà workshop con studenti, incontri e sessioni di personalizzazione live. Vestiaire Collective, popolare piattaforma re-sell, installerà invece un «drop off point» dove i clienti potranno lasciare i propri capi che vorrebbero vendere attraverso la piattaforma. Saranno infine allestiti pop up di ready to wear e accessori come Vernisse, Antonio Marras, Junk eyewear.