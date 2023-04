Risparmio Casa al fianco di Komen per la lotta ai tumori

Per sostenere la lotta ai tumori e promuovere la prevenzione, Risparmio Casa sta lavorando al fianco dell'associazione Komen Italia

Il progetto Doniamo Solidarietà, presentato da Risparmio Casa, ha l'obiettivo di sostenere cause e opere benefiche di enti e associazioni su tutto il territorio nazionale, attraverso eventi ed iniziative dedicate. In questo contesto, l'insegna sostiene Komen Italia, associazione attiva da oltre 20 anni nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

Per l'occasione Villa Augusta, residenza tra Albano Laziale e Ariccia e risalente ai primi del 1900, si ​​tinge oggi di rosa per raccogliere fondi a favore di Komen. In questa location si tiene infatti un Gran Galà di Beneficenza a cui parteciperanno oltre 200 ospiti e fornitori.

L’evento contribuirà alla realizzazione del tour della Carovana della Prevenzione con medici e volontari dell’associazione.

Le attività negli store della rete

Per promuovere la prevenzione, Risparmio Casa coinvolger cinque suoi negozi dove si svolgeranno altrettante giornate durante le quali saranno effettuati esami diagnostici per la prevenzione del tumore del seno con l’offerta di esami diagnostici come mammografie per donne over 40 anni ed ecografie al seno per donne under 40 anni che non rientrano nella fascia di screening della regione.

Inoltre, dal 4 al 7 maggio a Roma si terrà la manifestazione Race for the Cure, l'evento simbolo della Komen Italia. Si tratta infatti della più grande manifestazione per la lotta ai

tumori del seno in Italia e nel mondo.

Le dichiarazioni

“Siamo immensamente orgogliosi di questa nuova iniziativa intrapresa da Risparmio Casa - commentano Fabio e Stefano Battistelli, soci e fondatori del gruppo - solidarietà e prevenzione sono le parole chiave racchiuse in questo percorso di sostegno per non dimenticare chi è meno fortunato e che intendiamo perseguire con tutte le nostre forze”.

"Con il progetto Doniamo Solidarietà, Risparmio Casa parla la lingua della partecipazione, dell’essere vicino alle persone, del contribuire alla ricerca in Italia - dichiara Fabio Tomassini, amministratore delegato- e che intendiamo continuare anche nel corso dell’anno con una serie di prodotti a marchio Risparmio Casa di cui parte del ricavato continuerà a sostenere la raccolta fondi per la lotta del tumore al seno".