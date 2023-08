Risparmio Casa compra undici negozi e si proietta oltre il miliardo di fatturato

Si tratta di punti di vendita ex Grancasa per un totale di 55 mila metri quadri di superfice di vendita

Undici punti di vendita ex Grancasa per un totale di 55 mila metri quadri di superfice di vendita e un fatturato a regime di 200 milioni di euro. E’ l’acquisizione messa a punto da Risparmio Casa, che consentirà al gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona di superare il miliardo di euro di fatturato. Un traguardo importante in un settore nel quale i margini sono solitamente contenuti, per cui le dimensioni risultano fondamentali per generare economie di scala.

I negozi verranno convertiti alla nuova insegna entro la fine del 2024, con i primi cambi tre già in programma entro quest’anno.

Salvaguardia occupazionale e rafforzamento della presenza territoriale

L’operazione, che ha comportato il salvataggio di oltre 320 occupati, consentirà a Risparmio Casa di superare il miliardo di euro di fatturato, aumentando la presenza nel territorio nazionale. Tutti gli store del gruppo romano sono caratterizzati da un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, oltre che da prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te. Accanto ai grandi marchi, c’è un catalogo con più di 25 marchi propri.

“L’acquisizione degli undici punti vendita a marchio Grancasa – afferma Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa - ci ha permesso di ampliare la nostra già ben consolidata rete di vendita. La struttura e l’organizzazione del nostro gruppo, unite al know-how specifico accresciuto nel tempo, offriranno un’ulteriore crescita al nostro marchio”.

I numeri dell’acquirente

Risparmio Casa è una catena con 14 punti di vendita, di cui uno a Lugano, creata a partire dagli anni Sessanta da un negozio di cartoleria e profumeria ad opera di Guido Battistelli, con i figli che poi hanno esteso la presenza geografica.