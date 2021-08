Risparmio Casa cresce nel Lazio con un megastore

Continua a crescere la rete di vendita Risparmio Casa, catena di 123 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona. Di recente, il gruppo italiano ha inaugurato un nuovo punto vendita a Monterosi (Vt), un ex Mercatone Uno. Per la precisione, il megastore è ubicato in località Prato della Fontana – SS Cassia Km 40.

Parliamo di un esercizio commerciale di 6.000 mq, il 13esimo punto di vendita aperto da inizio anno in Italia, a conferma della strategia di crescita che sta caratterizzando l’azienda laziale. Oltre a offrire qualità e risparmio, la nuova apertura porta con sé anche opportunità di lavoro per il territorio, grazie all’inserimento di 45 nuove risorse. Infatti, in seguito a un accordo sindacale, l’azienda assorbirà e assumerà tutti gli ex dipendenti di Mercatone Uno di Monterosi.

Le caratteristiche del punto di vendita

Il format è in linea con quello classico dell’azienda, basato su un assortimento di oltre 25mila referenze divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e giocattoli. Non solo grandi marche, ma anche una vasta proposta di marchi propri.

“La nuova apertura di questo megastore si inserisce nel nostro piano di sviluppo del 2021”, sottolinea in una nota Fabio Tomassini, Ad di Risparmio Casa. Che ricorda come l’obiettivo sia di puntare su convenienza e qualità per mostrare “fiducia e ascolto verso il cliente, da sempre al primo posto. Siamo orgogliosi di poter creare nuove occasioni di sviluppo e occupazione per i territori e le comunità locali e di aver salvaguardato e garantito il posto di lavoro agli ex dipendenti di Mercatone Uno di Monterosi. La nostra forza sono le persone che ogni giorno lavorano con entusiasmo per rendere tutto questo possibile; ed è proprio su questo entusiasmo che si basa il segreto del nostro successo, che ci dà un ulteriore stimolo per fare sempre di più e nel miglior modo possibile”.