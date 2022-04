Ritorna Cibus! A Parma dal 3 al 6 maggio va in scena il Made in Italy

Cibus, in programma a Parma dal 3 al 6 maggio 2022, sarà la prima grande fiera internazionale dell’agroalimentare che vedrà il ritorno dei buyer esteri, molti dei quali hanno già confermato il loro entusiasmo per la possibilità di tornare ad incontrarsi in presenza a Parma.

Per la 21^ edizione della manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, sono attesi circa 60 mila visitatori professionali e circa 3 mila aziende espositrici.

La fiera occuperà l’intero quartiere fieristico con un layout che valorizzerà i vari comparti industriali: formaggi e latticini; carni e salumi; gastronomia, fresco, deli e surgelati; pasta, conserve, condimenti, prodotti dolciari e da forno; bevande e birre; tipicità regionali. Verranno presentati i nuovi prodotti dell’industria italiana, da quelli a marchio del distributore ai free from, dai prodotti pensati per il canale Out of Home, a quelli Halal & Kosher, dai prodotti biologici a quelli vegani e free from.

Tema centrale di questa edizione sarà l’attenzione alla sostenibilità intesa in tutti i suoi molteplici aspetti: inclusione e responsabilità sociale verso le comunità di riferimento, il ruolo dei prodotti IG italiani ed internazionali per la promozione e valorizzazione dei territori d’origine, il set informativo necessario a creare valore sugli scaffali, un’area startup con realtà italiane ed estere come incubatore di proposte innovative e la valorizzazione delle buone pratiche dell’industria agroalimentare per innescare una reazione a catena positiva lungo tutta la filiera.

Anche per il 2022 Cibus presenterà in un’area dedicata – l’Innovation Corner – i prodotti più innovativi lanciati sul mercato e organizzerà tour on site dedicati a temi centrali del dibattito agroalimentare per permettere ai visitatori della manifestazione di scoprire nicchie di mercato e trend presenti in fiera.

Inoltre Parma vi aspetta con Cibus Off, una settimana di eventi, mostre e laboratori dedicati alla valorizzazione e promozione delle filiere al pubblico B2C che animeranno location suggestive e storiche del centro di Parma.

Per maggiori informazioni: https://www.cibus.it/