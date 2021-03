Rom’antica, gastronovità al Portello di Milano

Il locale interamente dedicato alla pizza romana aperto in Piazza Portello (Rom'antica), propone la fornata romana secondo la tradizione. Il progetto è di Vera Ristorazione, società di Gruppo Finiper, e propone un'offerta adatta a pranzi, spuntini e merende (anche da asporto, pensando a questo periodo di ennesimo lockdown) pensando a tutti gli amanti della pizza romana quadrata, come da antica usanza del Centro Italia.

I locali a insegna Rom'antica sono 14, e a Milano c'erano già quello di Corso XXII marzo, e le altre due pizzerie nei centri commerciali Il Centro di Arese e Fiordaliso.

Quindi pizza romana artigianale realizzata con materie prime scelte e selezionate provenienti solo da produttori italiani. Il basso contenuto di lievito associato alla lunga lievitazione la rendono altamente digeribile.

Disponibile nella versione da asporto che risponde alle indicazioni del Dpcm attualmente in vigore, scegliendo tra una lunga lista di varianti della pizza romana e, per i più esigenti o curiosi, grazie alla vendita al taglio, si possono assaggiare più versioni per decidere su quali puntare per un bis.

Rom’antica è un’ulteriore novità che Piazza Portello riserva ai propri clienti con l’obiettivo di offrire sempre più varietà di offerta e servizi a chi, in città, ricerca un luogo dove trovare prelibatezze tutto ciò che desidera.