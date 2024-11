Rossopomodoro è una catena versatile anche negli stili e nello location: da Galleria Alberto Sordi a Denver, breve viaggio nelle nuove aperture

Rossopomodoro punta sul Nord America per sviluppare la sua insegna anche come ambasciatrice della pizza napoletana negli States. I due ristoranti aperti a Denver, Colorado nei quartieri Central Park e Arapahoe, rappresentano un’importante evoluzione per il brand, che già collabora con Eataly in 12 location in Nord America. La scelta di Denver non è casuale: recentemente nominata la “numero uno tra le città della pizza” negli Stati Uniti, Denver offre un pubblico aperto alle esperienze culinarie internazionali. Nel nuovo locale di Central Park, l’autenticità napoletana è garantita da un forno brevettato spedito direttamente dall’Italia, completato con le tipiche piastrelle dorate del brand. Le pizze, preparate con impasti lievitati per oltre 24 ore e cotte in 90 secondi a 400 gradi, rispettano i rigidi standard dell’Associazione Verace Pizza Napoletana. Il menù include classici come la margherita “Ruota di Carro” e ingredienti tipici come pomodori San Marzano, mozzarella di bufala, burrata e prosciutto, accompagnati da antipasti, insalate e dessert italiani.

Denver conferma l’importanza del marcato americano per Rossopomodoro, con una seconda apertura a ottobre 2024 nel quartiere di Arapahoe. Il brand punta a consolidarsi come simbolo dell’autentica esperienza culinaria napoletana anche oltreoceano.

Una crescita internazionale

Il 2024 è un anno vivace per Rossopomodoro, che ha aperto in Italia (Palermo, Milano e Torino) e in diverse città europee, oltre allo sviluppo in corso negli Stati Uniti. Il brand si prepara ora a un 2025 ricco di nuovi progetti, in Italia che all’estero.

“Siamo entusiasti di portare la tradizione mediterranea in location così prestigiose e di espanderci in nuovi mercati come quello statunitense. Ogni apertura è un’opportunità per condividere il nostro amore per la pizza e la cultura italiana” commenta Nicola Saraceno, amministratore delegato di Rossopomodoro. Con oltre 140 ristoranti nel mondo, Rossopomodoro si conferma ambasciatore della pizza napoletana, unendo tradizione, qualità e innovazione in ogni nuova avventura.

Fra le aperture italiane più recenti e importanti il Rossopomodoro in Galleria Alberto Sordi a Roma, in Piazza Colonna (ingresso lato Fontana di Trevi) si distingue non solo per i 110 posti a sedere distribuiti su due piani, ma soprattutto per il design curato da Franco Costa (Costa Group). L’atmosfera è pensata per valorizzare l’esperienza culinaria e palatale: dalla zona forno al banco gastronomico ricco di specialità partenopee e street food per un consumo veloce. Non è un nuovo format, ma colori e arredi si discostano dall'immagine tradizionale di Rossopomodoro.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito al successo di Rossopomodoro con numerose aperture nel corso degli anni -commenta Franco Costa, Presidente di Costa Group-. Ricordo in particolare la straordinaria apertura di Venezia San Marco, seguita dalle inaugurazioni in Inghilterra a Camden Town e Covent Garden, fino ai grandi traguardi raggiunti con Rossopomodoro Malpensa e Fico - oggi Grand Tour - con il loro look fresco e attuale. Ogni progetto è un’opportunità per rinnovare e valorizzare l’esperienza del cliente, come dimostra il nuovo locale della Galleria Alberto Sordi”.