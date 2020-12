Debutto texano per Rossopomodoro, l'insegna più famosa nelle pizzerie italiane, che occuperà 450 mq dello spazio Eataly (4.300 mq su 3 piani, nel centro commerciale NorthPark Center) con 240 coperti e 2 forni per la pizza targati Stefano Ferrara qualità e tradizione napoletana. La novità di questo Rossopomodoro sarà una Station dedicata alla preparazione della pizza fritta tradizionale di Napoli. Il pizzaiolo in prima linea per Rossopomodoro Dallas è Antonio Magno.

Si consolida così la partnership tra Rossopomodoro e Eataly negli Stati Uniti, testimoniata da una lunga serie di locali aperti in 10 anni: New York City il Flatiron (aperto nel 2010) e Downtown (2016), poi Chicago (2013), Boston (2016), Los Angeles (2017), Las Vegas (2018), e la recente apertura in Canada, Toronto (2019) e infine l'ultima "perla" (Dallas) come la definisce Rossopomodoro, che continuerà a sviluppare con Eataly in nord America la rete come fa dal 2016, al ritmo di una nuova apertura all'anno.

"Rossopomodoro, anche in America, con i pizzaioli napoletani capitanati dal maestro pizzaiolo Antonio Magno, si conferma il più autorevole ambasciatore nel mondo della tradizione di Napoli -commenta Roberto Colombo, Ad di Rossopomodoro-. Un esempio di grande lavoro e passione che sposa la visione imprenditoriale di un genio dell'esportazione della cultura gastronomica italiana, Oscar Farinetti, stimato partner ma anche grande amico, al quale insieme a tutto il nostro staff oltreoceano, auguro un grandioso successo per questa prossima entusiasmante apertura di Dallas".