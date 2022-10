Il nuovo Rossopomodoro a Castelletto Ticino-Novara ha 120 posti a sedere e un'area per i bambini. Al taglio del nastro l'ad Nicola Saraceno e Marco Gatti

Rossopomodoro, la più famosa catena di pizzerie napoletane, mette una nuova bandierina in Piemonte, con l'apertura a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, e presenta in anteprima il nuovo menù autunno/inverno. Presenti al taglio del nastro, Nicola Saraceno, Ad di Rossopomodoro, e di Marco Gatti, franchisee del nuovo ristorante, ispirato al format/claim “come un giorno a Napoli”, dotato di 120 posti a sedere, spazio esterno arredato e coperto da ombrelloni. All’interno, anche area bambini per giochi e intrattenimento. Al centro del locale, il forno della pizza. Il menù, ideato e messo a punto da Antonio Sorrentino e il team Rossopomodoro, è un viaggio di gusto tra la cucina tipica napoletana e un’ampia scelta di pizze tradizionali con impasto a lunga lievitazione e pizze con impasti da farine semi integrali o ai cereali.

Rossopomodoro Castelletto S/Ticino

Indirizzo: Via Sempione 185, 28053 Castelletto Sopra Ticino (No)

Telefono: 033138417

Orari al pubblico: dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23

Servizi: Menù e aree bambini; Delivery con Glovo e Deliveroo