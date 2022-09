Rossopomodoro apre nell'area arrivi di Orio al Serio-Bergamo in partnership con Areas-Mychef: la nuova pizzeria offre più di 100 sedute

Al piano ammezzato, area arrivi di Orio al Serio-Bergamo si può gustare una pizza Rossopomodoro che ha aperto in partnership con Areas-Mychef, e si prepara alla prossima inaugurazione nell’aeroporto di Roma Fiumicino.

A Orio al Serio Rossopomodoro si presenta con la nuova immagine ispirata al claim “come un giorno a Napoli”. Tutto parla del capoluogo campano: sapori e profumi che arrivano dal forno della pizza e della cucina elaborate con il meglio delle eccellenze partenopee, dalla pizza alla cucina tipica. Dal 1998 Rossopomodoro utilizza solo materie prime che arrivano dai migliori fornitori della Campania come la pasta di Gragnano, l’olio di Sorrento, la farina Caputo; anche gli ambienti e gli arredi, musica compresa, concorrono a rendere più caldo e famigliare il luogo. Menù sempre di stagione per un viaggio gastronomico fra tradizione napoletana e innovazione, con proposte vegetariane, vegane e light.

“Il settore travel è una delle nostre leve principali, non solo per le possibilità di sviluppo e crescita aziendale, ma anche per la nostra visibilità e immagine, perché possiamo comunicare ai viaggiatori di tutto il mondo la nostra storia e qualità. Le nostre aperture negli aeroporti e stazioni hanno realizzato sempre un enorme successo” commenta Nicola Saraceno, amministratore delegato Rossopomodoro

Rossopomodoro ha oltre 150 locali in Italia e in altri Paesi del mondo, fra i quali Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Brasile, Germania e Malta. L'ultima apertura internazionale a San Josè in California con Eataly, una collaborazione già consolidata da tempo con Oscar Farinetti.

Con oltre un centinaio di punti di vendita in 12 aeroporti italiani e 35 milioni di clienti serviti ogni anno, Areas Italia - MyChef, guidata dall'ad Sergio Castelli, è uno dei maggiori punti di riferimento nella ristorazione commerciale in stazioni e aeroporti.