Sainsbury’s: il pop-up DINspiration per i pendolari

Il pop-up DINspiration a Kings Cross, Londra, ha un assortimento mirato: lo store offre infatti kit per pasti da asporto a 50 pence

Il 74% di pendolari pensa a cosa mangiare mentre torna a casa. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Sainsbury's che a questo target di consumatori dedica un format e un'offerta ad hoc per rispondere alle loro esigenze. Al momento si tratta di una sperimentazione che sarà testata per valutarne le eventuali evoluzioni.

Nasce così il pop-up DINspiration che sarà lanciato il 26 e 27 giugno a Kings Cross a Londra con un assortimento mirato: lo store offre infatti kit per pasti da asporto a 50 pence, ispirati alla gamma Inspired to Cook di Sainsbury. I proventi dei prodotti fino all'11 luglio saranno donati a Comic Relief, il programma Nourish the Nation di Sainsbury che sostiene organizzazioni come Feeding Britain e The Bread and Butter Thing contro la povertà alimentare nelle comunità di tutto il paese. Nel complesso, si spera che questa campagna di sei settimane, lanciata il 31 maggio, contribuisca con almeno 3 milioni di sterline.

“La nostra gamma Inspired to Cook è progettata per ispirare le scelte alimentari dei nostri clienti, aiutandoli a cucinare pasti freschi e nutrienti con facilità" spiega Ruth Cranston, director of corporate responsibility and sustainability di Sainsbury.

L'offerta DINspiration

Il pop-up DINspiration sarà disponibile per i pendolari fuori dalla stazione londinese di Kings Cross dalle 17 alle 19. I kit conterranno ingredienti completi per ricette come Teriyaki Stir Fry e Harissa Chicken Traybake.