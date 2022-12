Samsung BESPOKE JET™: la scopa ricaricabile che si prende cura degli spazi domestici… con stile!

BESPOKE Jet™: la scopa ricaricabile Samsung dal design iconico che unisce prestazioni, autonomia e igiene durante tutte le fasi di utilizzo del prodotto

L’azienda coreana ha lanciato anche in Italia la novità nel segmento Aspirazione a marzo di quest’anno con un evento in cui moda e tecnologia hanno dato vita a una nuova immagine della casa e del vivere gli spazi domestici.

BESPOKE Jet™ è infatti la rappresentazione del concept Bespoke, ovvero “su misura” che fa da fil-rouge per l’ecosistema premium di Samsung e si declina in una gamma che va dal Freddo (con il frigo BESPOKE), al Lavaggio (con la lavatrice BESPOKE AI™) fino appunto all’Aspirazione. “Su misura” significa personalizzazione e possibilità di avere in casa un elettrodomestico che, oltre ad eccellere nelle performance, si integra perfettamente negli ambienti domestici più ricercati grazie a un design raffinato e a finiture e materiali di pregio. Ecco quindi che la scopa ricaricabile BESPOKE Jet™ è la risposta a chi cerca performance, praticità e stile: dotata di motore Digital Inverter che eroga fino a 210 W di forza aspirante, ha un sistema di filtraggio a 5 stadi che intrappola fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita.

Tutti i componenti e i filtri sono lavabili in modo da poter essere puliti e igienizzati. BESPOKE Jet™ integra anche la Clean Station™, il dispositivo esclusivo Samsung che svuota automaticamente il serbatoio dello sporco, evitando il contatto con la polvere: Clean Station™ funziona anche come supporto e base di ricarica. Inoltre, con un corpo di soli 1,44 kg, BESPOKE Jet™ è leggera e maneggevole e aspirare senza sforzo sopra i pensili, sotto i divani, persiane e scale. Due batterie a lunga durata garantiscono fino a 120 minuti di pulizia, e una seconda stazione di ricarica nel pratico porta-accessori consente di caricare due batterie contemporaneamente. Anche le prestazioni di invecchiamento della batteria sono eccellenti, conservando il 70% delle sue prestazioni originali dopo 5 anni di utilizzo. BESPOKE Jet™ è dotata di un display digitale LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie: indicazione del livello di potenza di aspirazione (MIN, MED, MAX, JET), autonomia residua della batteria, criticità come intasamenti, filtri intasati e guida alla risoluzione dei problemi.

BESPOKE Jet™ è disponibile in tre eleganti colori - Midnight Blue, Misty White e Woody Green per accompagnarsi con stile con ogni tipo di arredamento, dal classico al moderno, e rappresenta un concentrato di innovazione e design per il quale è stata premiata ai CES Innovation Awards 2021.

