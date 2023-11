Samsung Electronics Italia di nuovo al vertice nel servizio post vendita

Samsung Electronics Italia è stata premiata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) per il servizio post vendita offerto in diverse categorie

Samsung Electronics Italia è ancora ai vertici per il servizio post vendita offerto in diverse categorie, secondo quanto attesta Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2024, lo studio dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che premia le aziende distintesi per la soddisfazione dei propri clienti sull’assistenza post vendita. Nella decima edizione dello studio, Samsung si conferma ancora una volta ai vertici della classifica.

I N.1 Servizio sono Tv ed elettrodomestici (per il terzo anno consecutivo) e i climatizzatori (per il quinto anno consecutivo) ai quali si aggiungono proiettori e sistemi audio. Il sigillo Top Servizio è stato conferito alle categorie merceologiche smartphone, notebook, smartwatch e purificatori d’aria.

Lo studio di ITQF ha preso in esame 358.000 giudizi di clienti su un panel di 2.164 aziende di 203 diversi settori dell’economia italiana con quest’ultimo dato che attesta un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Le aziende sono state selezionate in base a dati pubblici relativi a quota di mercato, fatturato, numero di negozi. Per ogni settore è stato calcolato un punteggio SES (Service Experience Score), che indica la quota media degli italiani che giudicano come positivo il servizio clienti delle aziende appartenenti a quel settore. Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità Top Servizio. L’azienda che, invece, ottiene il punteggio più alto di tutto il mercato di appartenenza riceve il sigillo “N.1 Servizio”.

“Siamo orgogliosi di essere stati confermati come una delle aziende che offrono il miglior servizio post vendita -commenta Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia-. Da anni siamo convinti, e i clienti lo confermano, che il servizio assistenza deve essere eccellente e mai mediocre. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno costante per chi ci sceglie. Continueremo a lavorare e progettare servizi che soddisfino le reali esigenze dei nostri clienti”.