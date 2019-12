Scarpe&Scarpe: i progetti per il 2020

L’insegna di calzature traccia un bilancio del 2019 e si proietta verso il prossimo anno mettendo a punto una serie di iniziative per lo sviluppo.

Scarpe&Scarpe opera attualmente con 150 punti di vendita distribuiti in 18 regioni italiane e in 140 comuni e impiega circa 2000 dipendenti. Nel 2019 sono state inaugurate 11 aperture (+ 2 rispetto al 2018): Avigliana (To); Portogruaro (Ve); Ghedi (Bs); Benevento (Bn); Vinovo (To); San Rocco al Porto (Lo); Colle Val D’Elsa (Si); Roma; Castrofilippo (Ag); Saluzzo (Cn) e a Napoli. Per il 2020 Scarpe&Scarpe proseguirà il consolidamento della rete su varie regioni italiane.

La comunicazione social sarà orientata su facebook e instagram nei quali verranno comunicate le novità prodotto secondo i diversi mood proposti dall’azienda nel corso dell’anno e delle stagioni.

All’interno del blog creato sul sito dell’insegna saranno inseriti consigli di stile e “fashion curiosità”. Si riconfermano, anche per il 2020, le diverse collaborazioni e partnership: dall’accordo con Basket Torino al Progetto Ambrosoli, che dona contributo e speranza alle mamme di Kalongo in Uganda, alla collaborazione con la scuola Mks Milano Fashion School, una scuola d’eccellenza che prepara i giovani a “raccogliere” tutti i migliori insegnamenti per affacciarsi preparati al mondo della moda.

Sul fronte delle vendite online, la catena, già sulle principali piattaforme di vendita, come Spartoo e Amazon, intende incrementare ulteriormente la propria presenza per il prossimo anno, per essere sempre più virtualmente visibili e competitivi.