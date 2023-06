Selex continua a crescere: fatturato 2022 +7,7%

Indicatori di Selex in crescita anche grazie al ruolo delle mdd che hanno segnato un incremento del 18,5%, focus su linee specialistiche e di primo prezzo

Si è conclusa l’Assemblea dei soci Selex con i numeri sulla chiusura del 2022: tutti gli indicatori sono in crescita, con un fatturato al consumo che supera i 18 miliardi di euro in crescita del 7,7% rispetto al 2021. L’incontro si è tenuto a Lisbona e vi hanno partecipato le 18 imprese del Gruppo. Grazie a una quota di mercato che sfiora il 15%, raggiunta anche tramite gli oltre 3.200 negozi in Italia, Selex si conferma come seconda azienda della gdo; e lo rileva anche i dati Circana. Numeri che sembrano già confermati anche nei primi cinque mesi di questo 2023, dove Selex registra una crescita del 13,7%.



“Un bilancio decisamente positivo in un anno estremamente complesso -commenta Alessandro Revello, presidente di Selex-. Un risultato non scontato, frutto della capacità di fare sistema e del lavoro sinergico di tutte le imprese del Gruppo. L’obiettivo prioritario, condiviso da tutti i soci, è stato rassicurare i nostri clienti impegnandoci attivamente a contenere i rincari e contrastare la spinta inflattiva attenuandone l’impatto sul potere d’acquisto delle famiglie. Come Gruppo siamo particolarmente attenti a questi temi e in prima linea nel sensibilizzare l’intera filiera e le istituzioni al riguardo”.

Le mdd Selex

A fare da motore propulsore per Selex sono sicuramente le mdd che hanno permesso il consolidarsi del ruolo delle diverse insegne del Gruppo sul territorio italiano. Infatti, le marche del distributore hanno segnato un incremento del 18,5% con particolare focus per le linee specialistiche e di primo prezzo. Inoltre, cresce il canale Cash&Carry del 22% e ottime performance anche per l’eCommerce.