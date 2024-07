Shein continua a puntare sul retail fisico e arriva a Pescara

Nuova apertura per Shein che dopo lo store di Catania sbarca a Pescara con un temporary store a teme Summer Ville, dedicato all'estate

Ad aprile scorso Shein aveva inaugurato un pop-up store a Catania, denominato Flowerville, con un'offerta dedicata alle ultime tendenze fashion, beauty e home decor. Quell'apertura si inquadrava in una strategia di approccio al retail fisico che Shein ha già sperimentato a Milano, Torino, Napoli e Roma, proponendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte e varie attività di intrattenimento.

Questo iter continua a Pescara che sarà attivo dal 24 al 28 luglio, questa volta a tema Summer Ville, che rappresenta la tappa finale del Summer Tour organizzato in collaborazione con Klarna, il brand di shopping service. In programma quattro giorni di intrattenimento itinerante grazie a uno speciale van che ha proposto attività di beauty and make-up, animando le spiagge di prima di Rimini e poi di Pescara, dando un assaggio al pubblico prima dell'apertura del nuovo negozio di Pescara.

Lo spazio sarà inteso non soltanto come area vendita ma anche luogo di incontro dove poter svolgere alcune attività in grado di coinvolgere i consumatori presenti. Tra le iniziative ci sarà la ruota della fortuna, dove i visitatori potranno vincere sconti e premi. sarà allestito un chiosco dotato di bevande fresche e aree esterne ombreggiate con djset. E se lo store catanese era improntato sul mondo dei fiori e dominato dal colore rosa, questo nuovo punto di vendita gioca su decorazioni in tonalità pastello che ricreano l'atmosfera di un pomeriggio di relax sulla spiaggia. L'apertura è prevista per mercoledì 24 luglio dalle 11 alle 20, attivo fino a domenica 28 luglio.