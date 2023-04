Shein sponsor dell’O Beach Ibiza per tutta la stagione

Il retailer cinese Shein presenterà per tutta l’estate la collezione summer durante i famosi pool party che si tengono a Ibiza da maggio a ottobre

Continua il progetto pop up store per il colosso del fast fashion Shein che annuncia l’approdo estivo nella cornice spagnola di Ibiza. Questa volta l’eCommerce si presenta in veste fisica attraverso la partnership con O Beach Ibiza, l’iconico pool party che si tiene ogni venerdì dal 12 maggio al 20 ottobre con resident Dj di spicco. Il retailer cinese sponsorizzerà, durante gli eventi a bordo piscina, la collezione estiva firmata da Emily Miller, modella inglese nota per la sua partecipazione al programma tv Too Hot To Handle, e che sarà in vendita sullo shop dal 27 aprile.

Hydratation Station firmata Shein a Ibiza

Per celebrare la collaborazione, Shein inaugurerà la stagione dell’O Beach Ibiza con una sfilata e permetterà a tutti i partecipanti ai party di acquistare le collezioni estive del brand. Ma non è tutto.

Shein ospiterà anche una Hydratation Station in cui si fornirà gratuitamente acqua a tutti i partecipanti al party per promuovere l’attenzione alla corretta idratazione del corpo nei mesi caldi.

Non mancheranno i volti noti ospitati dalla combo O Beach Ibiza-Shein a cui saranno riservate delle aree apposite fornite di borracce brandizzate dal retailer cinese e omaggiate ai Vip.

L’opening dell’evento è previsto per il 5 maggio, mentre il closing party si terrà il 16 ottobre.