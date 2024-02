Shopping immersivo, Decathlon adatta l’app agli Apple Vision Pro

Dopo mesi di sviluppo Decathlon ha rilasciato negli Usa una versione dell'app dedicata ad Apple Vision Pro con una selezione di prodotti delle categorie ciclismo e outdoor

La realtà mista o aumentata, che è possibile sperimentare con i visori 3D, sta facendo passi avanti, anche se non ha mai raggiunto numeri significativi nell'adozione da parte del pubblico. Ci sono già diversi visori sul mercato, il più famoso è indubbiamente il Quest 2 di Meta, ma l'ultimo nato in casa Apple, il Vision Pro, che ha un prezzo di 3.500 euro, non proprio accessibile a tutti, sembra aver suscitato interesse almeno nella fase di preordine, al punto che secondo alcuni rumors al momento dell'apertura delle vendite, il 2 febbraio 2024, si stimano circa 180/200.000 unità acquistate (Apple aveva previsto una produzione di 500.000 nell'intero 2024).

A questi utenti, negli Stati Uniti, si rivolge Decathlon che ha messo a punto una versione della propria app sviluppata per gli Apple Vision Pro, che permette ai clienti del retailer francese di poter sperimentare una shopping experience immersiva. Nell'applicazione si trova una selezione di prodotti per l'outdoor e il ciclismo, pensati per accompagnare le avventure all'aria aperta.

Una esperienza di acquisto immersiva, anche in 3D

"Stiamo facendo un ulteriore passo avanti -dice Barbara Martin Coppola, ceo di Decathlon- nel nostro impegno di innovare il mondo dello sport moderno. I clienti possono entrare nelle nostre tende o dare un’occhiata alle nostre nuove biciclette in 3D, comodamente da casa propria: una rivoluzione nell’esperienza di acquisto". Con la nuova app i clienti di Decathlon potranno vedere, scegliere e acquistare i prodotti, visualizzandoli anche in 3D direttamente da casa o da un ambiente personale, scoprendo anche le storie che si celano dietro ogni prodotto come si può vedere in questo video.