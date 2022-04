Si amplia l’offerta a marchio Patto Qualità Iper

Il retailer investe nello sviluppo della linea di freschi, che identifica prodotti di alta qualità, da filiera controllata e sostenibili

Si arrichisce la proposta di freschi “buoni non solo nel gusto” di Patto Qualità Iper, la marca Iper La grande i che si contraddistingue per referenze di alta qualità, completamente tracciabili e amiche dell'ambiente. Nel dettaglio, Patto Qualità Iper premia agricolture e allevamenti sostenibili, grazie alla collaborazione di fornitori responsabili, attenti all’ecosistema e al benessere animale, e che assicurano prodotti provenienti da filiere certificate, realizzati secondo elevati standard di qualità.

La linea di pesce Patto Qualità Iper include oggi anche orate e branzini, allevati ad almeno 1 km dalla costa, nel rispetto dell’ambiente e solo in spazi a bassa densità. Si tratta esclusivamente di pesce allevato nel Mar Ligure, senza antibiotici da almeno 12 mesi.

Entrano a far parte dei salumi Patto Qualità Iper sia il Prosciutto cotto di Alta Qualità sia la mortadella. Come sempre per la categoria a marchio, gli alimenti sono prodotti con suini allevati senza uso di antibiotici, macellati e trasformati in Italia, secondo i requisiti di benessere animale ancora più restrittivi rispetto a quanto previsto dai regolamenti in vigore.

La macelleria Patto Qualità Iper si accresce delle referenze: pollo, faraona, galletto e cappone, rigorosamente allevati in Italia nel rispetto del benessere animale e senza l'uso di antibiotici. Gli animali godono di un maggior spazio in allevamento, alimentazione vegetale con integrazione di vitamine e minerali, priva di Omg, grassi e farine animali.

Alla gamma dei freschi della mdd si aggiungono anche le uova provenienti da fornitore con filiera italiana certificata (Iso 22005) e da allevamenti a terra, all’aperto o biologici. Le galline ovaiole sono allevate senza l’uso di antibiotici e nutrite con mangimi vegetali privi di grassi animali, senza aggiunta di farine animali e di pesce. Le Uova Patto Qualità Iper hanno vinto il Premio Good Egg 2020.

Infine, la linea dei formaggi comprende ora gorgonzola e asiago, entrambi Dop. L’asiago Dop fresco riserva è prodotto con latte derivante da aziende agricole con certificazione CRENBA (Centro di referenza Nazionale per il benessere animale), stagionato minimo 60 giorni. Il gorgonzola Dop dolce è realizzato solo con latte proveniente da produttori con certificazione di benessere animale in allevamento e stagionato minimo 75 giorni.