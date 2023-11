Si, avete capito bene, un asciugacapelli che risparmia il 50% dell’energia garantendo il top delle prestazioni!

Ecofon guarda al futuro con il suo phon professionale: grazie alla particolare resistenza riesce a ridurre i consumi del 50% mantenendo un elevatissimo standard prestazionale

Oggi più che mai Trabo si propone come punto di riferimento nel mercato degli asciugacapelli professionali, attraverso linee innovative che non solo appaghino le necessità degli operatori di settore, ma anche con uno sguardo sincero e attento alle politiche ambientali. L’epoca in cui viviamo impone a ciascuno di noi scelte coraggiose e rispettose del pianeta in cui viviamo.

ECOFON è un primo importante passo in questa direzione guardando al futuro! Si tratta a tutti gli effetti un phon professionale che grazie alla particolare resistenza riesce a ridurre i consumi del 50% mantenendo un elevatissimo standard prestazionale. Un prodotto che coniuga il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico ed economico, con le prestazioni, l’ergonomia di un asciugacapelli professionale.

Leggero, maneggevole, permette al professionista di esprimere con successo tutta la sua creatività!

Un altro aspetto importante a cui Trabo ha posto particolare attenzione nella fase di sviluppo è l’affidabilità del prodotto; la ricerca e l’utilizzo di materiali di comprovata qualità e durabilità permettono di garantire, senza costi aggiuntivi, 3 anni di garanzia totale, garanzia che vale per tutte le linee de asciugacapelli Trabo. Non solo, in caso di problemi, malfunzionamenti di qualsiasi tipo, dubbi o reclami, chi risponderà direttamente alle vostre esigenze, attraverso il contatto dedicato, sarà Trabo e non un customer-care esterno!

Per completare, l’apparecchio è accompagnato in dotazione da un convogliatore professionale, il cavo di alimentazione di 3 metri, il colpo d’aria fredda e 6 combinazioni aria/velocità; tutto questo rigorosamente Made In Italy.

Si, ogni giorno di più Trabo si prende cura di te! A te che cerchi qualità e affidabilità, risparmio e ami come noi questo meraviglioso pianeta, non rimane che affidarti a Trabo!

