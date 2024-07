SIAL Paris celebra il suo 60° anniversario dal 19 al 23 ottobre 2024

Questo importante evento offre un'opportunità unica per gli operatori del settore di riflettere su sei decenni di innovazioni rivoluzionarie e anticipare il futuro del settore alimentare

SIAL Paris 2024 è pronto ad accogliere oltre 7.500 espositori in rappresentanza di oltre 130 paesi, con una previsione del 75% di visitatori internazionali. Sial è considerato un evento principale per gli operatori dell'industria alimentare di tutto il mondo e la prossima edizione promette di essere un appuntamento senza precedenti per le aziende innovative e i decision maker.

Nelle prossime settimane verrà svelato un programma speciale che arricchirà ulteriormente l'esperienza SIAL. Durante i cinque giorni dell'evento, l'ecosistema alimentare pulserà di vitalità e convivialità, sia nel quartiere fieristico che in tutta Parigi, con attività che valorizzeranno l'essenza del mondo culinario.

ISPIRARSI AL PASSATO PER SOSTENERE IL FUTURO

Con il tema "Own the Change", SIAL 2024 mira a galvanizzare i professionisti del settore ad abbracciare le trasformazioni in corso e ad affrontare le sfide alimentari globali. Questo movimento collettivo sarà alimentato dalla presentazione delle iniziative di CSR degli espositori e da numerose iniziative come SIAL Insights, un'analisi biennale delle tendenze del settore, SIAL Innovation, che offrirà uno sguardo agli sviluppi futuri, e SIAL Start-Up, che, nel 2024, presenterà il doppio delle start-up promettenti, compresi i progetti in fase iniziale.

NUOVA PLANIMETRIA, NUOVE DINAMICHE

Tra gli highlights ci sarà una nuova disposizione degli stand degli espositori. Per migliorare l'esperienza dei visitatori, SIAL riconosce che l'80% dei visitatori ha espresso il desiderio di poter avere gli stand organizzati per tipologia di prodotto al fine di rendere più efficiente la visita. La nuova planimetria raggrupperà gli espositori per tema.

SIAL PARIS: CUORE PULSANTE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

In termini di partecipazione alla fiera, Francia e Italia si contendono il primo posto, con l'Italia attualmente in testa per superficie espositiva, con circa 17.000 metri quadrati. Da notare la Cina torna con vigore, mettendo in mostra oltre 6.000 metri quadrati di partecipazione, mentre l'Ucraina e l'India dimostrano la loro crescente influenza sulla scena globale.

Saranno presenti anche diversi paesi africani, con alcune partecipazioni collettive nel padiglione 5a. Le aspettative per una maggiore preenza rispetto alle precedenti edizioni sono alte, con Costa d'Avorio e Senegal che hanno già confermato la loro partecipazione, sottolineando l'impegno di SIAL per costruire un evento inclusivo grazie all’internazionalità espressa in ogni settore.

Ci saranno per la prima volta espositori partecipanti per la prima volta provenienti da Uganda, Libia e Iraq che arricchiranno ulteriormente la presenza culturale del SIAL. Inoltre, gli Stati Uniti e la Spagna si stanno preparando per una presenza indimenticabile a questa storica edizione.

Con una partecipazione stimata di 285.000 operatori, tra cui 8.000 grandi buyer con un potere d'acquisto complessivo di 50 miliardi di euro, SIAL Paris offre visibilità e opportunità di business senza eguali sulla scena globale ed è un evento di straordinaria importanza per la gastrodiplomazia , con oltre 100 delegazioni ufficiali attese per l'occasione.

L’ITALIA A SIAL PARIS 2024 Come già indicato l’Italia, ad oggi è presente con una superficie espositiva di circa 17.000 mq. e si posiziona al primo posto davanti alla Francia. I settori dove si ha una presenza più importante di espositori italiani sono la “Drogheria, Prodotti Secchi”, i “Prodotti Lattiero-caseari/Uova” e i “Prodotti Dolciari, Biscotteria e Panificazione Fine”.

CIFRE CHIAVE

L'83% dei buyer ha effettuato acquisti in loco o dopo il SIAL

9 visitatori su 10 considerano il SIAL strategico per le loro aziende

Più di 400.000 prodotti esposti e 7.500 espositori attesi

INFORMAZIONI PRATICHE

Gli espositori e i visitatori sono incoraggiati a pianificare la loro visita in anticipo, poiché l'interesse per l'evento è eccezionalmente alto. Le iscrizioni per gli espositori sono attualmente aperte, con il 90% dello spazio espositivo già riservato. Per informazioni e iscrizioni degli espositori, contattare sialparis.exhibitors@sial-network.com o chiamare il numero +33 (0)1 76 77 13 33.

Per i visitatori, la vendita dei biglietti d’ingresso inizierà a metà aprile. Per ricevere notifiche sulle modalità d’acquisto, visitare il sito ufficiale.

SIAL Paris 2024 promette di essere un evento di riferimento, che celebra sei decenni di innovazione, diversità ed eccellenza nell'industria alimentare globale.

Per maggiori informazioni visita il sito.