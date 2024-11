Sicurezza alimentare, Mettler-Toledo rende più efficace l’ispezione a raggi X

Con la nuova serie X6, l’azienda propone sistemi capaci di rilevare contaminanti su una o più linee che operano a velocità fino a 100 metri al minuto

Consentire una maggiore accuratezza nella rilevazione di contaminanti su una o più linee di produzione così da migliorare la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare. Questo l’obiettivo che si è posta la divisione ispezione prodotti di Mettler-Toledo e che ha portato alla realizzazione della nuova serie X6 di sistemi di ispezione a raggi X. Tali soluzioni, che sono indirizzate all’ispezione di prodotti di dimensioni medio-grandi (con lunghezze variabili tra 500 e 600 mm), sono state progettate con un design che ne semplifica l’utilizzo. In questo modo l’azienda intende fornire maggiore flessibilità ai marchi del food & beverage che richiedono soluzioni di ispezione efficienti per prodotti di dimensioni e configurazioni variabili.

Le nuove proposte di Mettler-Toldeo

La nuova proposta si compone dei sistemi X16 e X36.2. Il primo è una soluzione entry-level caratterizzata da un rivelatore HiGain, che consente la rilevazione di contaminanti quali metallo, vetro, pietre, ossa e materiali a bassa densità, sia su linee singole sia multiple. Questo sistema, che supporta prodotti con un’altezza fino a 300 mm e velocità del nastro massima di 60 metri al minuto, può eseguire controlli di qualità e integrità supplementari. Progettato con l’intento di aumentare la produttività, il sistema X16 dispone di un’interfaccia utente intuitiva e procedure di pulizia semplificate. Mentre sottosistemi affidabili riducono i tempi di inattività.

Il sistema X36.2

Pensato per soddisfare esigenze di ispezione più avanzate, il sistema X36.2 offre superiori capacità di rilevazione per prodotti confezionati di dimensioni medio-grandi. L’impiego della tecnologia del rivelatore HiGain e del software ContamPlus permettono al sistema X36.2 di eseguire controlli di completezza e integrità, identificando contaminanti di dimensioni ridotte, nonché prodotti mancanti o rotti. Il sistema è personalizzabile: può essere configurato per l’impiego in linee singole o multilinea e dispone di diverse opzioni per la gestione degli scarti. È poi in grado di operare a velocità di ispezione che raggiungono i 100 metri al minuto e ha la capacità di gestire oltre 1.000 prodotti al minuto, a seconda delle dimensioni dei prodotti stessi.

Aggiornamenti nella meccanica e design

Rispetto alle soluzioni precedenti, entrambi i sistemi X16 e X36.2 presentano rilevanti aggiornamenti meccanici, a cui si accompagna un design completamente rinnovato, volto a migliorare la rimozione del nastro e a semplificare e rendere più rapide le procedure di assistenza e manutenzione, così da minimizzare i tempi di inattività. In tal senso, il design igienico con apertura frontale facilita l'accesso durante le operazioni di pulizia e manutenzione, mentre il nastro trasportatore può essere rimosso senza l'uso di attrezzi, in modo da rendere più efficienti le procedure.