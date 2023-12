Sigarette elettroniche, ecco Recycle-Cig, il progetto di recupero di Logista

È partito a Roma e Milano Recycle-Cig, il circuito organizzato da Logista Italia di raccolta delle sigarette elettroniche esauste. Coinvolti oltre 25 mila tabaccai. Per ogni milione di dispositivi, l’obiettivo è recuperare 40 tonnellate di batterie, 36 di plastica e 15 di altri materiali, tra cui l’alluminio. Il progetto è realizzato in collaborazione con Federazione italiana tabaccai (Fit), in accordo con il ministero dell’Ambiente, e coinvolge il Centro di coordinamento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Cdc raee).

Con Recycle-Cig, Logista Italia ha già istallato oltre 2.100 box a Roma e Milano

A Roma e Milano già installati oltre 2.100 box presso le tabaccherie aderenti. Lì i consumatori possono depositare dispositivi usati, senza obbligo di acquistarne di nuovi. A Roma già attivi più di mille box (pari al 48% dei punti vendita serviti da Logista), a Milano più di 1.100 (pari al 50% dei punti vendita serviti da Logista). A oggi, oltre 25 mila rivendite hanno dato la propria adesione alla rete di raccolta Recycle-Cig e a breve riceveranno le box per il conferimento dei dispositivi elettronici. L’obiettivo è di avviare gradualmente la raccolta su scala nazionale a partire da gennaio, coinvolgendo la totalità delle tabaccherie. I punti vendita aderenti all’iniziativa sono individuabili attraverso la mappa interattiva dell’app Logista per te.

Recycle-Cig per rispondere alle esigenze degli utilizzatori di sigarette elettroniche in Italia

“A poche settimane dall’avvio dell’iniziativa abbiamo riscontri al di là delle attese, sia per quanto riguarda le adesioni delle rivendite, sia per il favore con cui il ritiro dei dispositivi è stato accolto dai consumatori di Roma e di Milano. Recycle-Cig rappresenta un esempio concreto di filiera distributiva sostenibile e produrrà un sensibile contributo alla riduzione dell’impatto ambientale”, commenta Federico Rella, vicepresidente e direttore corporate affairs di Logista Italia. In Italia gli utilizzatori di sigarette elettroniche ricaricabili o monouso sono aumentati sensibilmente negli ultimi anni. Obiettivo di Recycle-Cig è di contribuire a implementare un modello di economia circolare, per evitare l’errato conferimento di rifiuti elettronici nell’indifferenziata.