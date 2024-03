Sogegross: logistica al centro dello sviluppo futuro

Gruppo Sogegross, prosegue il piano di potenziamento e sviluppo logistico con 50 milioni di euro in 3 anni, due nuovi magazzini e il riassetto gestionale

È anche con il varo del nuovo centro logistico di Cameri (provincia di Novara) che gruppo Sogegross continua a sviluppare la rete logistica che serve le insegne Basko, Ekom, GrosMarket e Doro. La decisione è stata presa per ottimizzare gli spazi, migliorare la gestione dei volumi in crescita, efficientare i trasporti. Con il nuovo centro la previsione è di risparmiare oltre 1 milione di km percorsi all’anno. Il nuovo complesso è dotato di un tetto predisposto per il fotovoltaico e punti di ricarica per veicoli elettrici. Il progetto, inoltre, prevede una serie di soluzioni per il risparmio energetico. Il network di piattaforme distributive del gruppo è oggi dislocato tra Cameri, Tortona (Al), Serravalle Scrivia (Al) e Genova. Sogegross gestisce ogni giorno un flusso di oltre 37 milioni di colli e più di 20 mila referenze.

Il nuovo assetto dei poli di Serravalle e Tortona

Rientrano nel piano di ottimizzazione logistica anche gli ampliamenti dei poli di Serravalle e Tortona. Dedicato al settore grocery per il canale cash&carry a insegna GrosMarket, il magazzino di Serravalle movimenta oltre 2.5 milioni di colli per 6 mila referenze. In programma anche una futura centralizzazione del comparto surgelati destinati al medesimo canale, per trattare così oltre 70 mila colli. Infine anche il cedi Ekom di Tortona è stato ampliato fino a gestire, tra grocery e freschi, complessivamente 17 milioni di colli.

Nel piano al 2026 logistica fondamentale per Sogegross

Il piano di Sogegross punta a ridefinire la struttura distributiva. Il gruppo, nell’ambito del proprio piano triennale ha stanziato 200 milioni di euro di investimenti, di cui oltre 50 per la logistica.

Trasta: per il futuro Sogegross punta ancora su Genova

Nel progetto triennale andrà ad aggiungersi anche un nuovo magazzino dedicato ai freschi, con il trasferimento dall’attuale piattaforma di Genova Bolzaneto all’area di Trasta (sempre a Genova). Questo spostamento renderà disponibile una superficie di 27 mila mq, quasi interamente a temperatura controllata. La scelta di privilegiare ancora Genova è dettata dal legame del gruppo con il territorio di origine. Non solo, la decisione è stata presa anche per “continuare ad offrire al territorio servizi di qualità -commenta Luca Vezzani, direttore logistica-, che rispondano alle esigenze dei consumatori e siano contemporaneamente sostenibili per l’ambiente”. Il legame fisico con il territorio si fonde al lato digitale del gruppo, volto anche a implementare la strategia eCommerce.