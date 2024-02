Hop, il servizio di consegna rapida di Deliveroo, festeggia due anni

Hop, servizio di Deliveroo attivo in partnership con Esselunga e Carrefour, compie due anni e offre uno spaccato sui consumi dei clienti

Hop, il sistema di consegna rapida di Deliveroo, compie due anni. L’home delivery della piattaforma food nell’occasione rivela un po’ di dati e curiosità del servizio, su abitudini di consumo e preferenze.

Hop, l’acqua è il prodotto più consegnato

Hop è stato lanciato a Milano nel febbraio 2022, esteso a Roma nel novembre dello stesso anno e a Firenze nell’ottobre 2023. Il servizio mette a disposizione circa 4.300 prodotti freschi e confezionati. Tra questi, l’acqua minerale è il più ordinato in tutte le tre città coperte dal servizio, seguito, a Milano e Firenze, dalle banane, e a Roma dal pomodorino datterino. Altri ingredienti che figurano nella top 10 della classifica dei prodotti più ordinati nelle città sono le uova, l’insalata cuor di iceberg e la Coca Cola Zero. Milano spicca per la preferenza data a fragole e parmigiano grattugiato, mentre a Roma si consuma molto latte (sia nella versione tradizionale che senza lattosio), pane e pomodori pachino. A Firenze trionfano gli affettati: prosciutto cotto e arrosto di tacchino occupano la settima e nona posizione dei prodotti più consumati.

Hop, uno sguardo a come cambiano le preferenze degli italiani a tavola

I dati forniscono anche uno spaccato su come sono cambiate le preferenze degli italiani nelle tre città nel corso di questi due anni. Per esempio il consumo di passerina Igt Terre di Chieti, un vino bianco abruzzese, ha visto i suoi ordini aumentare di oltre il 300% nel quarto trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sempre in tema di vino bianco, crescono di più di quasi il 240% gli ordini di Prosecco superiore Docg di Valdobbiadene, mentre il siciliano Donnafugata Doc fa un +192%. Tra la frutta esotica crescono il mango (+178%) e l’avocado (+114%).

Come funziona il servizio Hop

Hop opera attraverso negozi di sola consegna di generi alimentari e non solo, anche se in uno dei due negozi di Milano (Via Cappellini) e in quello di Roma è possibile anche accedere, ordinare con dei totem digitali e ritirare la spesa in loco. Deliveroo Hop opera in partnership con Carrefour e Esselunga, offrendo ai retailer una soluzione nel business del quick commerce. La collaborazione con l'insegna francese è attiva a Milano e Roma, quella con Esselunga a Milano e Firenze. Esselunga inoltre opera il proprio eCommerce con clicca il pomodoro. Il servizio di quick commerce Deliveroo Hop si affianca a quello tradizionale di Deliveroo, svolto in collaborazione con diverse altre insegne della gdo italiana, grazie al quale le consegne avvengono direttamente dai supermercati partner.