Smile-Box Maniva: il nuovo packaging dell’acqua minerale per unire sostenibilità e benessere

Maniva Spa ha scelto per la sua Acqua Minerale Maniva pH8 un nuovo packaging sostenibile, lo “Smile-Box”, per custodirne la purezza originaria in ogni condizione di utilizzo: così protetta dalla luce, confezionata in ambiente asettico, all’interno di un nuovo contenitore totalmente riciclabile, Acqua Minerale Maniva pH8 preserva e mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e i benefici alcalini delle sue naturali proprietà.

Lo “Smile-Box Maniva pH8”, questo il nome esteso del prodotto, sorride all’ambiente oltre che alle nostre cellule, essendo un packaging multistrato ispirato ai criteri del totale riciclo e recupero, prodotto utilizzando prevalentemente materiali vegetali, come la carta proveniente da foreste certificate dall’ONG internazionale FSC® (Forest Stewardship Council) - un organismo indipendente che assicura che la carta provenga da fonti controllate, gestite in modo responsabile e in accordo con gli standard ambientali, sociali ed economici - e la plastica vegetale ricavata dalla canna da zucchero, impiegata per confezionare il tappo e alcuni strati protettivi interni.

1 di 7

Progredisce ulteriormente quindi il processo di innovazione di prodotto dell’azienda di Bagolino che, attiva ormai dal 1998 fra le Alpi Retiche bresciane, ha deciso di ampliare ulteriormente la propria gamma di produzione, realizzando lo “Smile-Box” insieme a Tetra Pak®, leader nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento degli alimenti, e creando un nuovo contenitore in due formati, rispettivamente da 50 e da 100 cl.

Lo “Smile-Box” è stato concepito per offrire un’ulteriore alternativa alle classiche modalità di confezionamento di Acqua Minerale Maniva e testato a lungo per individuare il più valido sistema di protezione a salvaguardia delle peculiarità intrinseche di questa acqua naturalmente oligominerale e alcalinizzante: Maniva infatti è un’acqua che aiuta a mantenere il nostro pH corporeo, quello del liquido extracellulare, a valori ottimali, cioè alcalini, in concerto con un’alimentazione e uno stile di vita alcalinizzante, così come da sempre promosso dall’azienda lombarda.

Così, al riparo da ossigeno e luce, pura come alla fonte, Acqua Minerale Maniva diventa ancor più un alleato del nostro benessere corporeo, favorendo il mantenimento di un ambiente extracellulare che nutre al meglio le nostre cellule, le ossigena e ne elimina le tossine.

Presentato al mercato prima dell’estate scorsa, ha raccolto l’interesse di operatori del settore e di consumatori perché incontra l’universale richiesta di prodotti che coniughino attenzione all’ambiente, benessere e cura della persona.

Per maggiori informazioni visita il sito