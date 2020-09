Socado lancia sul mercato la crema spalmabile senza zuccheri aggiunti “Come mi vuoi”, con nocciole 100% italiane, senza glutine e olio di palma.

L’azienda scaligera con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dolciario, specializzata nella produzione sia private label che a marchio proprio, lancia sul mercato “Come mi vuoi”, la crema spalmabile senza zuccheri aggiunti, pensata per rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori.

Vocata alla qualità e al gusto, ma anche alla sostenibilità, come testimoniano le importanti certificazioni ottenute, Socado ha tradotto il suo impegno in un prodotto innovativo che coniuga bontà e qualità, disponibile sugli scaffali della GDO, in Italia e all’estero, dall’autunno 2019.

Con “Come mi vuoi”, l’azienda amplia la propria gamma nel segmento delle creme spalmabili, riformulando all’insegna della qualità la ricetta di uno dei cibi più amati da adulti e bambini. Priva di zuccheri aggiunti, edulcorata con maltitolo, senza glutine e senza olio di palma, ad alto contenuto di fibre, questa nuova referenza, sviluppata dal dipartimento di R&D negli stabilimenti di Villafranca di Verona, contiene circa il 40% in meno di grassi saturi rispetto alla media del mercato.

Studiata per coloro che non vogliono eccedere con gli zuccheri ma che non rinunciano al piacere del gusto, è esaltata dal sapore intenso della nocciola 100% italiana a cui si aggiunge la delicatezza dell’estratto di vaniglia. Il risultato è una crema spalmabile che si distingue per l'equilibrio aromatico e per l'impatto sensoriale persistente e piacevole.

Coccola per la prima colazione o snack da gustare in ogni momento della giornata, “Come mi vuoi” è caratterizzata da un naming e da un packaging impattanti, studiati per enfatizzare il legame tra prodotto e consumatore. Il visual a forma di cuore comunica infatti la sua anima golosa.

SOCADO, Società Alimentare Dolciaria, è un’azienda che opera da oltre 40 anni nel settore dolciario, specializzata nella produzione di cioccolato e creme spalmabili. Nella sede di Villafranca di Verona, dispone di diversi siti produttivi dotati di impianti moderni e tecnologicamente avanzati, dedicati alla produzione di un’ampia gamma di referenze sia private label che a marchio proprio: praline in buste e confezioni regalo, tavolette di cioccolato, creme spalmabili, semilavorati e prodotti a base di cioccolato per l’industria dolciaria, prodotti da ricorrenza e uova di Pasqua. Socado coordina con cura l’intero processo, a garanzia di un altissimo livello qualitativo. Dotata di un laboratorio interno e di risorse umane qualificate e specializzate nell’Assicurazione Qualità, monitora con scrupolo i requisiti e la sicurezza dei prodotti, applicando in ogni fase della produzione rigorosi protocolli di controllo. L’innovativa sede logistica, inoltre, è attrezzata per permettere la distribuzione della merce in tempi rapidi e con puntualità in Italia e nel mondo. Una vocazione alla qualità, attestata anche dalle prestigiose certificazioni ottenute e rivolte alla sicurezza alimentare e sanitaria – IFS –BRC –ISO22000 – e alla sostenibilità della produzione dell’olio di palma e del cacao, RSPO, UTZ e FAIRTRADE. Socado è anche membro di Sedex, organizzazione no profit dedita al miglioramento delle pratiche commerciali responsabili ed etiche nelle catene di fornitura globali.