Sogegross: il rebranding dei cash and carry a insegna GrosMarket

GrosMarket è l'insegna che avranno tutti i punti di vendita della rete all'ingrosso del Gruppo Sogegross che ha avviato un'operazione di rebranding della sua rete cash and carry. Il marchio GrosMarket era già presente nel 2016, in seguito all’acquisizione di alcuni punti di vendita in Lombardia, e oggi va a sostituire completamente lo storico brand Sogegross anche in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. “Lavoriamo da tempo all’attività di rebranding, che abbiamo fortemente voluto sia per sottolineare l’impegno in quest’area strategica da parte del Gruppo Sogegross sia per rendere più chiara la distinzione tra il format all’ingrosso e la holding, che comprende anche le insegne di vendita al dettaglio Basko, i discount Ekom e i franchising Doro” spiega Flavio Zago, direttore del canale ingrosso del Gruppo Sogegross.

I driver della catena sono: relazione con i clienti, assortimento ampio e specialistico in tutte le aree merceologiche e l’ascolto delle richieste specifiche dei professionisti. A questi tradizionali asset del gruppo si associano alcune linee guida legate a tecnologia e rinnovate abitudini dei consumatori come nel caso di un rinnovato approccio full service, digitale e su misura per i professionisti del food and beverage. Da questa premessa nasce il payoff che accompagna il logo: Food & Service a tua misura.

GrosMarket rende disponibili servizi specifici come la possibilità di fare la spesa Buy&Go, con consegna a domicilio su questo sito anche in modalità Click &Collect, con prenotazione e successivo ritiro presso il proprio cash and carry di riferimento. Alla clientela professionale è dedicato il servizio Delivery, con ordine online e consegna presso la propria attività. In questo caso è predisposta la presenza e il supporto dei consulenti GrosMarket definiti Horeca Account, in grado di sostenere il professionista durante le fasi di acquisto.

“Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti professionisti una serie di servizi innovativi studiati ad hoc, a partire dalla nuovissima piattaforma eCommerce, declinata anche su app, per garantire un servizio realmente su misura” prosegue Flavio Zago. Sul sito dedicato si può consultare l’assortimento completo e reperire contenuti informativi di dettaglio attraverso schede prodotto, gestire fatture e pagamenti, aggiornare la propria anagrafica e consultare il proprio storico acquisti. Il sito ha una user experience ottimizzata, che rende facile la navigazione utilizzando smartphone e tablet, anche da parte di utenti non esperti.

Lo sviluppo dell'insegna

La catena GrosMarket si consoliderà nei prossimi mesi con nuove aperture: a Genova con il trasferimento dello storico cash and carry di Campi in una nuova location, a Sampierdarena, e in Toscana, con lo store di Pisa.