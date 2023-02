Sorgente Natura diventa Greenweez e si certifica Società Benefit

L’eCommerce del bio sceglie il nome della capo Gruppo francese Greenweez e definisce un impegno che si concretizza in tre linee guida

Sorgente Natura cambia nome, ma non sostanza, e diventa Greenweez Italia. L’eCommerce del bio nato a Rimini nel 2014, infatti, ha deciso di prendere il nome del gruppo francese che nel 2019 l’ha acquisito, appunto Greenweez. Un nome onomatopeico che vuole ricordare il ronzio delle api simbolo di biodiversità: “L’ape è un simbolo potente e con la sua operosità ci esorta ad acquistare e consumare sempre in modo consapevole e sostenibile -spiega Celine Dumas, general manager di Greenweez Italia-, per questo sono certa che tutta la community di Sorgente Natura non avrà difficoltà a trovare in Greenweez il punto di riferimento a cui è legata da tanti anni. Siamo stati e saremo sempre il primo negozio online bio in Italia, ancora più vicino, accessibile, impegnato e possibilmente migliore”.

Linee guida di Greenweez

Quello di Greenweez non è puramente cambio di forma, ma anche di sostanza. Al nuovo nome, infatti, si accompagna il cambio di statuto in Società Benefit avvenuto proprio dallo scorso gennaio. E con il nuovo assetto Greenweez presenta le tre linee guida su cui verterà il proprio impegno:

Democratizzare il consumo responsabile

Coinvolgere il team nel percorso con abitudini sostenibili

Ottimizzare le attività dell’azienda per ridurre il proprio impatto ambientale

Per adempiere a questi ambiziosi impegni, Greenweez ha introdotto una Task Force Green guidata da dipendenti dell’azienda volontari. I primi passi? Riutilizzare i cartoni di imballaggio dei fornitori per i propri confezionamenti e permettere ai consumatori di scegliere i formati green, confezioni più grandi ed economiche che impattano meno sull’ambiente.

Dati economici di mercato

Greenweez offre un paniere di 12mila referenze delle categorie alimentari e benessere del tutto ecologiche selezionate in base alla filiera, all’origine e alle certificazioni.

Il Gruppo, presente in Francia, Italia, Spagna e Benelux, fattura circa 100 milioni di euro. Nello specifico, in Italia nel 2022 si è raggiunto un fatturato di 8,3 milioni di euro con una crescita dell’80% dall’acquisizione del 2019. Per rapportare questi numeri al mercato complessivo dell’eCommerce biologico in Italia, il settore nel 2022 ha prodotto un fatturato di 78 milioni di euro con una crescita del 5% rispetto al 2021. In questo contesto, Sorgente Natura ha registrato una sovraperformance con una crescita del 20%. Greenweez detiene una quota di mercato del 10%.