SOS Maps, così il volantino funziona davvero

Un modello di lavoro che punta, grazie ad algoritmi evoluti, su controllo e programmazione, per giungere al massimo dell’efficacia del materiale distribuito door to door

I volantini che arrivano nelle caselle della posta non sono tutti efficaci: la distinzione non è di grafica, carta o prodotto. Ma – lato gdo – di efficienza, precisione della pianificazione e controllo del servizio di consegna. Sos Maps è un software sviluppato da Sopla, facente parte del Gruppo Sos Format, basato su algoritmi ad alta efficienza che rispondono a queste esigenze. “La nostra idea -spiega l’amministratore di Sos Format, Adriano Raspanti, che guida l’azienda insieme alla moglie e socia Raffaella Trocchi- è quella di contribuire a rendere trasparente questo mercato. Siamo così partiti gestendo per conto delle insegne clienti la distribuzione, geolocalizzando i passaggi. Grazie a Sos Maps si può arrivare al 99% di precisione della copertura”. Ottimizzare, controllare, risparmiare: così la soluzione mette ordine in un segmento di business un po’ confusionario, che necessita, per tenere corretti i costi, della massima precisione. “Un tasto dolente della distribuzione door to door è il numero delle copie stampate. Grazie alla fase di programmazione, sempre in capo al sistema, è possibile conoscere quale materiale arriva in una certa zona; siamo infatti in grado di calcolare il fabbisogno con il dettaglio che arriva sino al numero civico. I clienti che hanno già adottato la nostra pianificazione hanno rapidamente ottenuto un calo delle tirature pari al 25%”.

E i clienti sono soddisfatti. “Ci siamo permessi, sempre per agevolare i clienti, di suggerire loro di investire – proprio grazie ai risparmi ottenuti – sul capitale umano, ovvero sulle persone che fisicamente distribuiscono i materiali, per garantirsi una maggiore attenzione e risultati sempre più certi e di alta qualità”.

Dal dato al geomarketing

Da una parte i volantini consegnati; dall’altra parte il cliente che acquista il prodotto del volantino. Sos Format ha incrociato anche queste informazioni grazie al geomarketing. Il risultato? L’insegna, se lo desidera, può capire la redemption del volantino parametrata agli acquisti ed eventualmente modificare la pianificazione così da ottimizzare la resa.

“Quella che avevamo pensato come piattaforma di controllo è ora anche una vera piattaforma di pianificazione”. In molti casi le aziende, grazie alla semplicità d’utilizzo, si gestiscono in autonomia la programmazione; in altri, “Il software può diventare addirittura uno strumento per studiare e georeferenziare quartieri e città per stabilire se e dove aprire nuovi punti di vendita”.

Il volantino? Sempre più performante

Sbaglia chi crede che il volantino non sia in salute. Nella versione cartacea o in quella digitale, come da ricerche in mano a Sos Format, funziona e anche bene. Il cliente finale continua ad apprezzarne il layout grafico. “Addirittura, con le giuste ottimizzazioni garantite dai sistemi di controllo e programmazione, per alcune grandi aziende è diventato un vero e proprio mezzo produttivo”.

