Spazio Conad al centro commerciale Porta di Roma

Il piano di sviluppo dell'insegna Spazio Conad, il concept pensato per le grandi superfici di vendita dai 3.500 mq in su, continua su tutto il territorio italiano. Al momento le varie cooperative stanno provvedendo ai cambi insegna delle strutture ex Auchan che con il passare del tempo si adegueranno al format di ultima generazione testato a Vimodrone.

Il punto di vendita romano, realizzato da Pac2000A Conad, si sviluppa su una superficie di 7.800 mq, locomotiva alimentare del centro commerciale Porta di Roma, situato in via Alberto Lionello 201. Lo store rispecchia la formula già sperimentata che pone l’accento sulla persona oltre che sul prodotto, in linea con la filosofia dell'azienda. L'assortimento è ricco e profondo in grado di assecondare le più svariate esigenze, con un’offerta di qualità e un buon rapporto qualità-prezzo.

Questo store propone anche la Parafarmacia e l’Ottico Conad insieme al nuovo spazio Con Cura. Il non food è completato dal reparto casa, piante e fiori, prodotti per l'auto, dal Pet Store e dal Minispazio, l’angolo dedicato agli under 12.