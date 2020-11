Aggiornamento 10 novembre 2020

Dopo il primo test realizzato a Vimodrone (Mi), prosegue lo sviluppo del nuovo format Spazio Conad che rientra in un ampio progetto di reimpostazione ed evoluzione del concetto di ipermercato e grande superficie a cui si stanno adeguando tutte le cooperative del mondo Conad.

Cambio insegna a Rescaldina (Mi). L'ipermercato ex Auchan, esteso su un'area di 7.500 mq, precedentemente sviluppata su due livelli, diventa Spazio Conad esteso su unico piano, e impiega i 210 addetti della ex catena francese. Lo store, gestito dalla società Ntc8 srl di Giuseppe Zavaglia (socio di Commercianti Indipendenti Associati Conad), rispecchia il nuovo format dell'insegna con un'offerta di freschi articolata nei reparti di ortofrutta con il corner biologico, la macelleria con la lavorazione della carne in osso e con banco servito, la pescheria, il reparto salumi e formaggi, la gastronomia e la panetteria di produzione propria, i freschi confezionati. Completano l'offerta i prodotti da dispensa, il mondo casa, l’abbigliamento, il tessile, il petcare e petfood, e il tempo libero. La struttura è dotata di un parcheggio con 3.410 posti auto. In barriera casse sono attive 42 casse.

"Rilanciamo questo punto di vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti -spiega l’Ad Luca Panzavolta-. Lo spazio è totalmente rinnovato: modifica la vecchia generazione di ipermercato per diventare uno store in linea con i tempi a fronte di un investimento economico molto importante".

Anche Conad Nord Ovest ha realizzato uno store di ultima generazione a Cuneo, situato in via Margarita Località Tetto, il sesto ex Auchan in Piemonte dopo Rivoli (To), Torino, Volpiano (To) e Pinerolo (To) confermando l'interesse della cooperativa per l'area geografica torinese.

“Spazio Conad è molto più di un’insegna: è il nuovo format a cui saranno improntate tutte le grandi superfici di vendita e rappresenta la valorizzazione della strategia commerciale Conad , caratterizzata da un’offerta di qualità, evoluta e conveniente” dichiara Valter Geri, presidente di Conad Nord Ovest.

Le caratteristiche dello store di Cuneo

Questo spazio di 4.600 mq è inteso come un luogo multiforme in grado di rappresentare anche una piattaforma relazionale. Il percorso di acquisto si sviluppa attraverso mondi specifici con aree dedicate. Rimangono distintivi gli elementi cari a Conad: centralità dei freschi, spazio ai prodotti del territorio e alle nuove esigenze di consumo legate al benessere. In linea con l'idea di uno spazio pensato anche come luogo di incontro, è stata realizzata l'area gourmet, l’area Bistrò-bar e il self service Con Sapore Conad, con una proposta di prodotti sfusi a libero servizio o serviti direttamente al banco, prodotti confezionati pronti da cuocere o da mangiare a casa o direttamente nell’agorà del punto di vendita. La tradizionale offerta dei freschi si articola nei reparti di ortofrutta, macelleria assistita e a libero servizio, pescheria assistita e con pesce confezionato, il reparto di latticini, salumi e formaggi, gastronomia con banco caldo e rosticceria, panetteria e pasticceria anche di produzione interna. La proposta extralimentare fa leva sulle distintività Conad con la realizzazione di nuove aree integrate con lo store sviluppate su tre principali aree tematiche: food experience, famiglia e tempo libero, salute e benessere, in cui sarà possibile acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici. Sono inoltre integrati nel punto di vendita la Parafarmacia Conad e il PetStore Conad (380 mq) con una serie di servizi dedicati agli animali da compagnia.

1 di 6

Spazio Conad di Cuneo propone inoltre, in collaborazione con il gruppo Euronics, un corner dedicato con insegna Euronics City, realizzato con la società Dimo, affiliata Euronics in Piemonte, ed esteso su un'area di circa 300 mq.

Infine il team di lavoro è formato da 130 addetti. In barriera sono attive 19 casse, di cui 13 tradizionali e 6 self check-out. A disposizione dei clienti un parcheggio con 1.800 posti auto. Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle ore 8 alle 21.