Spx Am, la nuova etichetta magnetoacustica (AM) sostenibile di Sensormatic

Sensormatic Solutions porta al Cibus la nuova etichetta frutto della strategia per ridurre la plastica monouso nelle sue linee di prodotti

A Cibus, presso lo stand di Sensormatic Solutions, Pad7 stand D 066, è possibile vedere l'etichetta Spx Am, una nuova etichetta ecologica, priva di plastica per oltre il 90% e realizzata con materiali rinnovabili, offre la qualità e le prestazioni del marchio Sensormatic in un design robusto e sostenibile. Con la nuova etichetta, in attesa di brevetto, l’azienda ha sostituito il polistirolo con un materiale rinnovabile certificato Fsc (Forest Stewardship Council), aiutando i retailer a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e salvaguardando le differenze inventariali.

“Molti dei nostri clienti stanno prendendo posizioni più decise nei confronti di iniziative eco-compatibili -ha detto Craig Szklany, vice president & product general manager, Loss Prevention & Liability and Inventory Intelligence of Sensormatic Solutions-, e questa nuova etichetta può offrire ai retailer un modo semplice e accessibile per fare la loro parte in termini di protezione del pianeta e riduzione dell’impatto ambientale, continuando però a prevenire le perdite”.