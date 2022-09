Ottavo punto di vendita Starbucks nella città di Milano, quello aperto oggi in via Torino. La caffetteria americana raggiunge così i 19 store in Italia

È l'ottavo punto di vendita Starbucks nella città di Milano, quello aperto oggi in via Torino, in collaborazione con Percassi, partner licenziatario unico del brand di Seattle in Italia, che raggiunge così i 19 store nel nostro Paese. Il piano di espansione della coppia Starbucks-Percassi prevede, entro il 2023, altre 17 aperture, che porteranno 280 opportunità di lavoro nel Nord e Centro Italia. Questo nuovo locale a Milano crea una ventina di posti di lavoro.

Il punto di vendita di via Torino è in formula asporto (take-away), 60 mq, 7 posti a sedere e alcuni spazi per il consumo in piedi; apertura da lunedì a domenica, orario continuato 7.30-20. Materiali e colori rimandano alla Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio, il sontuoso punto di vendita che segnò il debutto della Sirena nel nostro paese. La connessione cromatica rame rossastra che si trova sulle pareti, all’interno dell'alcova delle finestre, sui profili luminosi, i battiscopa e gli altri inserti metallici, crea un contrasto con il blu nelle finiture opache, lucide e metalliche. Dietro al banco bar una nicchia in metallo crea uno sfondo teatrale all'espresso show, dove la luce è volutamente più soffusa.

L’offerta food&beverage prevede bevande artigianali calde e fredde di Starbucks, tra cui il Frappuccino Blended Beverage, con la possibilità di utilizzare diversi tipi di latte vegetale. Starbucks rinnova il menu ogni tre mesi con proposte che comprendono colazioni al mattino con prodotti da forno tradizionali italiani e americani.

"Con l’apertura del nostro diciannovesimo store in Italia, rafforziamo la presenza di Starbucks a Milano, la prima città italiana ad aver accolto il brand nel 2018 con l’apertura della Starbucks Reserve Roastery -commenta Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia-. Attraverso il format take away portiamo l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più clienti italiani, riaffermando il nostro impegno di crescita in tutto il Paese. Abbiamo anche piani per l'ingresso a breve in altre città”.

Nel punto di vendita è disponibile una selezione del merchandising Starbucks, all’ingresso in una nicchia scenografica, che comprende tazze e tumbler riutilizzabili. Il locale continuerà ad offrire ai clienti che portano la loro tazza riutilizzabile lo sconto di 20 centesimi sull’ordine.