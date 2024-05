Il nuovo Starbucks aperto in Galleria Umberto I a Napoli è uno dei più grandi in Italia, ed è il 38° in Italia. Lo store si articola su due piani

È uno degli Starbucks più grandi in Italia quello aperto, sempre in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, a Napoli, in Galleria Umberto I. È il secondo store campano, il 38° in Italia e attiva 30 nuovi posti di lavoro. Ogni dipendente sarà seguito lungo tutto il percorso professionale grazie a corsi di formazione e aggiornamento. Progettato per integrarsi nel centro storico di Napoli, patrimonio mondiale dell’Unesco, il locale spicca per le sue volte in vetro. La posizione permette di raggiungere in pochi minuti i punti nevralgici della città, come Piazza del Plebiscito, l’Università Federico II e i Quartieri Spagnoli. Lo store, distribuito su due piani e sviluppato su 300 mq, si caratterizza per interni con soffitti molto alti, e per gli elementi di arredo e artwork a tema faunistico. È strutturato su ambienti separati, con bar e aree più riservate, lounge e caffè.

“Il nostro arrivo in Campania avviene nel massimo rispetto del territorio e delle risorse che collaborano con noi, con la valorizzazione del patrimonio architettonico di ogni store e l’erogazione di corsi di formazione per ciascun dipendente -commenta Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy-. La partnership tra Starbucks e Percassi ha portato negli anni il brand della sirena verde in siti suggestivi e contesti diversificati. Il nostro percorso prosegue all’insegna di un più ampio progetto di espansione, che prevede ancora nuove sorprese e aperture entro la fine dell’anno”.

Costruita tra il 1887 e il 1890, la Galleria Umberto I è uno dei più sontuosi salotti cittadini in Italia, dedicata al re Umberto I e alla sua presenza attiva durante l'epidemia di colera che colpì la città nel 1884. Rappresenta la punta di diamante di quel "risanamento" urbanistico decretato proprio nel 1885, che cambiò volto a una zona della città (Santa Brigida) che sin dal XVI secolo era tutto il contrario di un salotto borghese...Oggi, con Starbucks ospita circa 40 punti di vendita.