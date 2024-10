Starbucks apre la sua prima caffetteria a Venezia

Starbucks debutta a Venezia con il suo 45° punto di vendita: il nuovo store (150 mq, 2 livelli e 35 addetti) è vicino a Canal Grande e Piazza San Marco

Dopo una lunga attesa, Starbucks arriva anche a Venezia. Quell’incanto sul mare che è l’ex Repubblica dei Dogi accoglierà il primo store della Sirena, il 45° in Italia, aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia. Siamo a due passi dal Canal Grande e da Piazza San Marco: il nuovo locale (35 persone impiegate) si affaccia su uno degli scorci classici, da cartolina, della città. La calle che lo ospita, Marzarieta Due Aprile, è anche un piccolo angolo di storia locale. Il toponimo richiama, infatti, il termine veneziano “marzarieta” che indicava le botteghe di merci, in dialetto marzarìe.

Cinque ampie vetrate (o luci) lasciano filtrare alla vista arredi dalle tinte rosso veneziano e ottone che caratterizzano gli interni, impreziositi da un’opera d’arte ispirata alle costellazioni, tema riproposto anche nelle luminarie, che richiamano le stelle. Con una superficie di 150 mq distribuiti su due piani, lo Starbucks di Venezia offre 50 posti a sedere, in aree più conviviali, come il bancone, e in angoli più riservati per una pausa o un incontro di lavoro.

“Il locale aperto a Venezia è un gioiello che segna il traguardo dei 45 Starbucks in Italia -ribadisce Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy-. Venezia è per noi una città chiave, che gioca anche a livello globale un ruolo strategico nel posizionamento del brand grazie ai nostri clienti internazionali. La partnership tra Starbucks e Percassi, avviata nel 2018, ha dato vita a un percorso virtuoso di condivisione, un sodalizio di oltre cinque anni segno di un legame solido e duraturo, che propone ai consumatori un mix tra i sapori del made in Italy e la passione di un brand con più di cinquant’anni di storia. Il risultato è una Starbucks Experience unica nel suo genere, ricca di gusto e di storia, in una delle città più belle del mondo”.