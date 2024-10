Starbucks apre (domani) a Firenze il suo quinto store, 44° in Italia. Il nuovo locale crea 26 posti di lavoro, sviluppa 200 mq e ha 30 posti a sedere

Starbucks apre domani a Firenze il suo quinto store, 44° in Italia. Il primo store nel capoluogo toscano lo ha aperto all'inizio del 2023. Il nuovo locale fiorentino -che crea 26 posti di lavoro- è molto vicino all'altro, il terzo, aperto a due passi da Santa Maria del Fiore. Questo nuovo store si trova in via del Corso, pieno centro storico, nella cornice di palazzo Portinari Salviati, a pochi passi da alcune delle destinazioni che hanno reso celebre Firenze nel mondo: la Galleria degli Uffizi e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la cupola del Brunelleschi in piazza del Duomo. Starbucks apre, ça va sans dire, in partnership con Percassi, licenziatario unico del brand in Italia.

Firenze diventa, quindi, una delle città capoluogo con più locali Starbucks, insieme a Milano (6) e Roma (3) ed escludendo le aree metropolitane allargate.

Il nuovo store, di 200 mq -una taglia standard per Starbucks sopratutto nei centri storici- e con oltre 30 posti a sedere, vuole in qualche modo alludere al patrimonio architettonico e artistico di Firenze. I dettagli lineari della facciata del Duomo saranno tradotti nel design, insieme a una tavolozza dalle tonalità verde e terracotta, tipiche degli edifici rinascimentali della città. La location è completata da opere d'arte botaniche, che richiamano i vigneti di Firenze.

“Siamo entusiasti di tagliare il nastro del quinto store a Firenze, per una presenza sempre più capillare in una delle città simbolo del patrimonio artistico e architettonico italiano, che si è conquistato il soprannome di 'culla del Rinascimento' -commenta Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy-. Il nostro piano di crescita in Italia prosegue, forte della partnership tra Percassi e Starbucks, una collaborazione che regalerà nei prossimi mesi altre sorprese a tutti gli appassionati della sirena verde”.