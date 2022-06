È il secondo Starbucks aperto nel bresciano: inaugurato al Franciacorta Village di Rodengo Saiano, da Percassi, partner licenziatario unico in Italia

È il secondo Starbucks aperto nel bresciano quello inaugurato al Franciacorta Village di Rodengo Saiano in via del Borgo, il 17° aperto da Percassi, partner licenziatario unico del marchio di Seattle in Italia, nell'ambito di un più ampio piano di espansione che prevede 26 nuovi locali Starbucks nel Nord e Centro Italia entro fine 2023, e porterà a 300 i nuovi posti di lavoro.

Il locale, aperto da lunedì a giovedì dalle 9 alle 20, venerdì e sabato 9-21, impiega 19 persone, si estende su una superficie interna di 200 mq e conta 34 posti a sedere, oltre ad un dehors esterno che ospita una trentina di sedute; è caratterizzato da un design contemporaneo con bancone di servizio progettato per facilitare l'asporto. Riguardo l'arredamento, realizzato in legno chiaro e ferro, Starbucks ha scelto le tonalità naturali della terra. I clienti hanno la possibilità di rilassarsi nell'area esterna, protetta dall’ombra e da fioriere schermate. Ogni tre mesi, il menu di Starbucks offre nuove proposte e un'esperienza culinaria variegata: colazioni al mattino con prodotti tradizionali italiani e panini e insalate fresche a pranzo.

“Siamo molto contenti di poter dare il benvenuto a Starbucks –afferma Francesca Monteleone, center manager del Franciacorta Village– un brand dalla forte connotazione internazionale in grado di garantire un’attenta cura nell’accoglienza della clientela. Un nuovo indirizzo di grande appeal per i nostri ospiti anche per i tanti stranieri in vacanza nelle località limitrofe del Bresciano e in grado di offrire una ghiotta pausa in una giornata di shopping alla ricerca del giusto capo d’abbigliamento per rinnovare il proprio look negli oltre 190 negozi del Franciacorta Village”.

"Dopo il successo del nostro primo negozio drive thru a Erbusco, siamo orgogliosi di aprire un nuovo store in un centro importante come quello di Franciacorta Village -aggiunge Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia-. Con questo negozio saremo in grado di soddisfare ancora di più le esigenze dei nostri clienti durante la giornata, mettendo a loro disposizione comodità e personalizzazione dell’offerta. Stiamo offrendo già a molti clienti italiani l'opportunità di vivere l'esperienza Starbucks, e non vediamo l'ora di aprire altri negozi in questa regione per continuare a soddisfare le loro esigenze".

Nello store è disponibile anche il merchandising di Starbucks, che comprende tazze e tumbler riutilizzabili. I clienti che portano la loro tazza riutilizzabile ricevono 20 centesimi di sconto sull'ordine. Questa iniziativa fa parte dell'impegno di Starbucks a promuovere il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti. Starbucks si impegna inoltre ad acquistare caffè al 100% di provenienza etica, in collaborazione con Conservation International. La pietra miliare dell'approccio etico all'acquisto del caffè è rappresentata dalle pratiche Cafe (Coffee and Farmer Equity).