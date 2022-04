Starbucks apre la sua prima caffetteria in Lazio nel Designer Outlet di Castel Romano. È il locale n.16 a livello nazionale

L'apertura di Starbucks al Designer Outlet Castel Romano è la prima in Lazio del marchio della Sirena -iconico logo di Starbucks- e 16° in Italia. Il nuovo locale, su un unico piano, ha una superficie di oltre 200 mq con 40 posti a sedere, oltre a un dehors di oltre 70 mq con 34 sedute.

Ovviamente contento per non dir felice, Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia: “siamo molto contenti di aver aperto il nostro primo locale Starbucks in questa splendida regione, per far assaporare la Starbucks Experience anche alla comunità locale. La nostra massima priorità è la sicurezza e il benessere dei nostri clienti e partner”. Abbiamo cercato di chiedergli di più (soprattutto quando apriranno a Roma città), ma per il momento l'azienda non rilascia ulteriori dichiarazioni. Lo sviluppo in Italia è partito da Milano, ma Milano centro (Piazza Cordusio), mentre a Roma si parte da un comune della cerchia hinterland, e non dall'Urbe.

Dal 1971, Starbucks Coffee Company è impegnata nell’approvvigionamento etico e nella torrefazione di caffè arabica di alta qualità. Con oltre 33.000 negozi in tutto il mondo, oggi Starbucks è il primo torrefattore e rivenditore di specialità caffearie al mondo. Licenziatario unico ed esclusivo di Starbucks in Italia, Percassi ha nel suo pacchetto di attività lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di marchi del calibro di Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, Lego, Garmin in ambito fashion-beauty e consumer. Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (dmail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, Kiko Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food). Nella ristorazione Percassi gestisce, in partnership con Gruppo Cremonini, i brand Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana.

STARBUCKS CASTEL ROMANO

Dove: Designer Outlet Castel Romano, via Ponte di Piscina Cupa 64, Castel Romano (Roma)

Area totale: 300 mq

Posti a sedere: 74

Orari apertura: dalle 10 alle 20, tutti i giorni