All'Antico Vinaio, la catena creata da Tommaso Mazzanti, apre nel centro di Verona e raggiunge quota 16 locali in Italia. È la quarta apertura con Percassi

Primo locale in Veneto per All'Antico Vinaio, l'insegna sviluppata dalla società AV Retail, nata dalla partnership tra Percassi e il marchio toscano: il nuovo punto di vendita -300 metri quadri, 80 posti a sedere tra piano terra, primo piano e terrazza esterna- apre in via Mazzini 27, a pochi passi dalla Casa di Giulietta e dall’Arena di Verona. All'Antico Vinaio nasce nel 2006, quando Tommaso Mazzanti scommette sull’impresa di famiglia e crea il format basato sulla schiacciata toscana, e giunto al 16° locale in Italia (compresa l’apertura di Verona), 23° a livello mondiale. Il locale di Verona sarà aperto da lunedì a domenica dalle 10 alle 22.

“Sono felice di questa nuova avventura nella città di Verona, per la prima volta All'Antico Vinaio arriva in Veneto -commenta Tommaso Mazzanti, proprietario de All’Antico Vinaio-. Questa è la quarta apertura con la famiglia Percassi, una joint venture che ci unisce in un unico obiettivo di procedere all'espansione di AV in tutta Europa. Con questa nuova apertura altre 28 persone entreranno a far parte del nostro team: creare nuovi posti di lavoro è una delle cose che mi emoziona di più, siamo quasi a quota 400 collaboratori”.

Anche nel menù del nuovo store di Verona ci sarà una schiacciata creata con ingredienti tipici del territorio: soppressa, formaggio Monteveronese di Malga, zucchine e crema di cipolle.