Starbucks debutta in Emilia-Romagna con lo store a Bologna

Starbucks apre a Bologna, in pieno centro storico: 350 mq, con 50 posti a sedere fra piano terra e ammezzato. È il 35° store in Italia

Il primo Starbucks in Emilia-Romagna apre nel centro storico di Bologna, in via D'Azeglio, a pochi minuti da Piazza Maggiore, in collaborazione con Percassi, licenziatario esclusivo del brand di Seattle in Italia. È il 35° locale Starbucks aperto in Italia, ed è progettato per integrarsi con la città dei portici. Sono stati mantenuti i pavimenti e i soffitti originali del locale, nei toni del grigio, del nero e del bianco, con pareti in legno marrone e rosso.

Con una superficie di circa 350 mq, Starbucks ospita più di 50 posti a sedere, sia al piano terra, dove si trova il bar, sia al più tranquillo piano ammezzato, dove i clienti possono studiare, lavorare o fare una pausa.

La nuova caffetteria (orari di apertura: lunedì-domenica dalle 7 alle 20) crea 30 posti di lavoro, con i partner (dipendenti) che si impegneranno a offrire l'esperienza unica di Starbucks alla comunità locale, con possibilità di avanzamento di carriera nel settore dell'ospitalità grazie a una formazione continua.

"Questa apertura è una tappa importante per Percassi e Starbucks, a testimonianza del nostro impegno a lungo termine di continuare a crescere in Italia nel rispetto del suo ricco patrimonio culturale e culinario -commenta Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia-. Questo ci permette di condividere la nostra passione per il buon caffè, rigorosamente sostenibile, e con le comunità che serviamo quotidianamente. Non vediamo l'ora di collaborare con il Comune di Bologna per sostenere le iniziative sociali e culturali rivolte alla popolazione locale”.

Nell'ambito della partnership con il Comune di Bologna e in linea con l'impegno di Starbucks in materia di sostenibilità, quello di Bologna sarà il suo primo retail store del Paese ad avviare l’iniziativa Grounds For Your Garden. L’obiettivo è ridurre gli sprechi di caffè, fornendo gratuitamente ai clienti dei sacchetti di fondi di caffè da utilizzare come fertilizzante naturale nei giardini. Il punto di vendita offrirà ai clienti degustazioni di caffè guidate a cadenza settimanale, e assaggi delle nuove bevande stagionali.

“Tra le principali mete turistiche del nostro Paese, Bologna è una città dalle mille virtù, tanto da essere chiamata la Dotta per aver fondato la prima università del mondo occidentale, la Grassa per la sua proposta culinaria, la Rossa per le mura antiche, le case medievali, le Torri e i tetti in cotto rosso che colorano la città -commenta Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italia-. Abbiamo creato 30 nuovi posti di lavoro, formando il personale con l’obiettivo di dare ai partner delle opportunità di crescita professionale, portando la nostra proposta non solo di prodotto ma anche di esperienza in-store, promuovendo il cosiddetto terzo luogo”.