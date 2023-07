Sundek: a San Babila un temporary store estivo

In una storica edicola in piazza San Babila, nel cuore di Milano, Sundek sperimenta un temporary store in cui espone i prodotti per uomo e donna

I colori fluo dei prodotti del brand Sundek rendendo distintivo lo spazio che il marchio ha allestito in Piazza San Babila a Milano trasformando una storica edicola in un’installazione dedicata all’estate. Il temporary store resterà, infatti, aperto per tutta la stagione da mercoledì a domenica, dalle 10.30 alle 14 e dalle 15 alle 19.

In assortimento la capsule collection fluo sia per l'uomo che per la donna con un'offerta che comprende boardshort e bikini in fluo orange, fluo green, shocking pink. " Un’esplosione di colori nel centro di Milano, un omaggio dedicato ai summer addicted, una nuova tappa obbligata delle vie milanesi dello shopping, per fare il pieno di energia e iniziare a volgere lo sguardo ai migliori orizzonti estivi" spiega il gruppo.

La capsule collection sarà disponibile anche online e nella rete fisica del brand che sta valutando, in base alla risposta dei consumatori, se ripetere l'esperienza sperimentata nel cuore di Milano.