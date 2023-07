Supercentro riceve il Credit Reputation Award 2023

Il Gruppo Supercentro, attivo in Puglia, Basilicata e Calabria, con una rete di circa 140 punti di vendita a marchio Sisa, riceve il Cr Awards

Credit Reputation Award 2023 è l'evento, quest'anno alla sua prima edizione, che premia le aziende italiane che hanno saputo distinguersi per puntualità verso il sistema bancario nel periodo aprile 2022 – marzo 2022, da MF CentraleRisk, leader di mercato in Italia per l'attività di presidio della Centrale Rischi (CR) di Banca d'Italia.

Tra le 78 aziende è stato inserito il Gruppo Supercentro, vincitore del Cr Awards. L'azienda opera in Puglia, Basilicata e Calabria, con una rete di circa 140 punti di vendita a marchio Sisa, di cui 38 diretti, oltre a 4 cash&carry con insegna Stop&Shop, con un organico di oltre 700 dipendenti, tra diretti e indiretti, su una superfice di vendita complessiva di quasi 60 mila mq.

"Il riconoscimento premia l’impegno dell’intero gruppo dirigente -dichiara il direttore generale Antonio Bonucci- e conferma che la strada intrapresa in termini di strategie commerciali e di investimenti risulta essere quella corretta.”

Il riconoscimento a Supercentro

Supercentro ha ottenuto un risultato definito Top, compreso nella fascia Investment grade fra AAA e BBB. Durante l'evento, è stata confermata la crescita delle vendite e delle performance economiche, oltre a un notevole aumento dell'Ebitda, che migliora di più di un punto percentuale rispetto al 2021. Al gruppo è stata riconosciuta una gestione finanziaria oculata e una solida strategia di controllo, asset che hanno consentito a Supercentro di investire in nuove opportunità di crescita e di migliorare la posizione finanziaria complessiva.

“Il Cr Awards 2023, giunto dopo i risultati di Bilancio 2022, conferma l’affidabilità delle scelte intraprese e riconosce il merito dei risultati ottenuti in questi ultimi anni, nonché il percorso in atto in termini di consolidamento e di crescita di tutto il Gruppo” dichiara il presidente del Gruppo Supercentro Paolo Michele Macripò.