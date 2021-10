Superplug-in: una nuova categoria di espositori plug-in

È possibile arredare un intero supermercato con una superficie di oltre 1000mq, dispiegato su 13 reparti, che impiega 30 persone e con un’offerta di oltre 3000 etichette interamente con banchi refrigerati plug-in? La risposta è si! Vi spieghiamo come.

Il nuovo punto vendita Casa Madre di Afragola in provincia di Napoli, arredato da ISA su progetto dell’architetto Andrea Rocchi, è un polo gastronomico di eccellenza che offre prodotti di alta qualità, provenienti dalle migliori aziende agroalimentari.

Assoluta protagonista del progetto è Okys di ISA, un’isola panoramica canalizzabile a doppia temperatura, positiva e negativa. Modularità, capacità espositiva e design rendono Okys la soluzione ideale per progetti di tutte le dimensioni, per la vendita di prodotti congelati o freschi. Grazie alle basse emissioni di rumore e calore, l'isola refrigerata Okys è paragonabile alle soluzioni remote e in questa versione assolutamente impareggiabile.

La gamma prodotti ISA Superplug-in offre i vantaggi delle soluzioni remote - ovvero ridotti consumi di energia, basse emissioni sonore, grandi volumi espositivi, manutenzione facilitata, canalizzabilità dei banchi - con la praticità dei banchi a refrigerazione incorporata (detti plugIn): non è necessario stendere tubature, totale flessibilità in caso di modifiche al layout del locale, non occorre destinare locali specifici per ospitare l’impianto di refrigerazione.

Il mondo del retail è in costante evoluzione: nuovi format nascono e si sviluppano rapidamente, e i tempi di roll-out sono sempre più frenetici. Gli espositori refrigerati devono garantire semplicità e flessibilità sia in fase di progettazione che in fase di installazione, caratteristiche tipiche delle attrezzature plug-in. Allo stesso tempo però agli espositori refrigerati sono richiesti volumi di carico e prestazioni normalmente possibili solo con installazioni remote.

Tutto questo è possibile grazie ad unità refrigeranti di avanzata tecnologia a base

di refrigeranti naturali che permettono di massimizzare il facing ed i volumi espositivi, di ridurre i consumi e le emissioni sonore, rendendo possibile la realizzazione di interi supermercati con installazione plug-in.

ISA Spa, con sede a Bastia Umbra, è uno dei player più importanti al mondo nei settori della refrigerazione commerciale e dell’arredamento professionale. Questa nuova realizzazione per “Casa Madre” rappresenta un’altra sfida vinta da ISA, che si impegna ogni giorno nel trovare la giusta soluzione a tutte le singole esigenze di layout, mettendo a disposizione dei propri clienti il meglio della tecnologia e dell’architettura del freddo.

https://www.isaitaly.com/it/