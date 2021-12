Sviluppo rete Area 1-27 dicembre/7gennaio

Aldi

Viale Monza

Caponago (Mb)

1.168 mq

Aldi Sud

DATA DI APERTURA

23 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store apre sull'ortofrutta e, in linea con il format dell'insegna, propone spazi dedicati alle promozioni e ai prodotti sottocosto. Il negozio è certificato con la classe energetica A3 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 48,84 kWp.

OFFERTA

L'80% delle referenze in assortimento è made in Italy, provenienti da aziende locali di eccellenza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20. Il parcheggio conta 93 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Impiega 11 persone.

Aldi

Via Giorgione 7

Brescia

950 mq

Aldi Sud

DATA DI APERTURA

23 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all’interno del centro commerciale La Casa di Margherita d’Este, nel quartiere San Polo.

OFFERTA

Proposta assortimentale basata su prodotti per lo più italiani con ortofrutta ad ingresso e panetteria Pan del Dì sul perimetro.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-20. Nel parcheggio sono presenti 447 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Sono presenti 14 addetti.

laEsse

Corso Buenos Aires 59

Milano

400 mq

Esselunga

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Sorge all’interno dell’ex area commerciale riqualificata Le Corti di Baires.

OFFERTA

L'assortimento propone, insieme alla classica offerta alimentare dell'insegna, anche numerose proposte locali, i prodotti della pasticceria Elisenda, piatti pronti di gastronomia e

il sushi, preparato ogni giorno. L’enoteca conta una selezione di circa 300 etichette di vini.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Presente il Presto Spesa, disponibile anche su app, che permette di fare la spesa direttamente dal proprio smartphone. In enoteca disponibile un sommelier per la scelta dei vini.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Lidl

Via Innocenzo XI 70

Como

1.400 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in prossimità della stazione ferroviaria di Como San Giovanni. L'area freschi apre sull'ortofrutta. Seguono panetteria, gastronomia e un corner per le specialità arrosto. Presente il reparto per le offerte settimanali.

OFFERTA

La tradizionale offerta è arricchita da prodotti to go pensati per uno spuntino veloce. Presente anche uno spazio non food per la cura della casa e della persona.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 9-20. Il parcheggio conta oltre 100 posti e colonnine per il rifornimento di auto e bici elettriche.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 24 persone.

Sapori&Dintorni

Piazza Marconi 17/A

Cremona

585 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

15 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Occupa una parte dell’edificio storico del Consorzio Agrario di Cremona. Sul perimetro i reparti panetteria, pasticceria e la gastronomia assistiti, salumi e formaggi, macelleria e pescheria a libero servizio e ortofrutta ad apertura. Presente anche l'enoteca.

OFFERTA

Grande attenzione è dedicata al fresco, alla valorizzazione dei prodotti del territorio, alla cantina e ai prodotti biologici e salutistici. L’assortimento prevede tutta la gamma dei prodotti

regionali italiani a marchio Sapori&Dintorni e di quelli Conad, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Sono occupate 11 persone di cui nove neo assunte e due provenienti da altri punti di vendita Conad.