Continua il piano di espansione Esselunga per il concept store di prossimità laEsse con nuove aperture in aree urbane strategiche.

L'insegna, la cui mission è racchiusa nelle parole "Semplice. Vicino. Fresco", scritte sulle pareti dello store apre un punto di vendita a Milano, in Corso Buenos Aires 59, potenziando la rete di urban store formata da sette punti di vendita. laEsse è infatti presente a Milano in Corso Italia, via Melchiorre Gioia, Viale Montenero, Corso Genova, Via Mercato e a Roma in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati, all'interno del department store Coin. Il format punta al servizio di prossimità e offre l’opportunità di una spesa

omnicanale.

1 di 3

Il punto di vendita

Il negozio milanese occupa una superficie di oltre 400 mq, realizzati all’interno dell’ex area commerciale Le Corti di Baires che è stata completamente riqualificata anche con la presenza di altri esercizi commerciali non alimentari.

Come da consuetudine dell'insegna, l'offerta propone una selezione del migliore assortimento di Esselunga con occhio di riguardo ai freschi: frutta e verdura, sfusa e confezionata, pane e dolci, carne e pesce fresco. Completano l'assortimento latticini e salumi, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli animali. Anche in questo store è disponibile la linea di prodotti a marchio Esselunga, così come la pasticceria Elisenda. Inoltre sono disponibili piatti pronti di gastronomia e il sushi, preparato ogni giorno seguendo la tradizione giapponese.

L’enoteca, dove è presente un sommelier per orientare i consumatori nella scelta, propone una selezione di circa 300 etichette di vini.

Per quanto riguarda l'omnicanalità, viene declinata sia con le casse veloci sia con il servizio Presto Spesa, disponibile anche su app, che permette di fare la spesa direttamente dal proprio smartphone.