Sviluppo rete Area 3-13/20 dicembre 2021

Conad City

Viale Rinascita

Muravera (Su)

520 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato di fronte l'ospedale. Gli spazi sono ottimizzati per fornire un percorso funzionale e con attenzione alla sostenibilità. L'area freschi apre sull'ortofrutta e prosegue con macelleria, panetteria servita, salumi e gastronomia.

OFFERTA

La valorizzazione del territorio si traduce con un'offerta di 300 referenze in un'area dedicata al Consorzio Ori di Sardegna.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30. Accetta buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Impiega 20 persone. In barriera disponibili quattro casse tradizionali.

Decò

Strada statale 17

Castel di Sangro (Aq)

1.000 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

8 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova al chilometro 148,800, in corrispondenza del civico 58 di via degli Abruzzi. Centrale la piazza dei freschi con ortofrutta in apertura, a seguire salumi e formaggi, panetteria, macelleria, pescheria.

OFFERTA

Conta un assortimento di circa 10.000 item di cui 1.000 a marchio Decò. .

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica 8.30-13. Presente l'eco-compattatore in collaborazione con Coripet.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.