Sviluppo rete Area 3 – 14/21 gennaio 2022

COOP

via Anassagora

Cagliari

800 mq

Sardegna Più (Coop Nord Ovest Master Franchising)

DATA DI APERTURA

13 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

L'area freschi si sviluppa nei reparti assistiti di gastronomia calda e fredda, macelleria servita e self service, pasticceria, pescheria e salumeria. In apertura l'ortofrutta. Presente l’angolo enoteca, l’edicola, la parafarmacia e il corner per fiori e piante.

OFFERTA

L'offerta comprende 6.000 articoli si cui 1.200 mdd. Presente anche il non food con una proposta di tessile, elettrodomestici e arredo casa. Focus sulla cucina internazionale e sui prodotti locali.

SERVIZI

Offre consegna a domicilio e a breve sarà attivato il click and collect. Presente l'Amazon Locker.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 16 collaboratori. Dotato di cinque casse.

DECO' MARKET

Viale Angelico 221-223

Roma

120 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

21 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store, progettato da Cruciani Group, segue la tradizione dell'insegna. In apertura l'ortofrutta. Sul perimetro salumeria servita e self service, macelleria a libero servizio. Presente un corner per l'enoteca.

OFFERTA

Rispecchia la tradizione dell'insegna con un'offerta di prossimità per la spesa giornaliera.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21.30; domenica 8-20.

ADDETTI E CASSE

Attive due casse.

DESPAR

Piazza Risorgimento

Sant'Apollinare (Fr)

300 mq

Despar Centro Sud

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Segue la filosofia dell'insegna con un percorso di spesa intuitivo, pensato per la spesa giornaliera.

OFFERTA

Centrale l'offerta di freschi con banco salumi e formaggi, banco carni a libero servizio, ortofrutta e gastronomia.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-13 e 16-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega tre addetti e dispone di due casse.

DESPAR

Corso Trieste 2

Sant'Angelo in Theodice (Fr)

300 mq

Despar Centro Sud

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia il format di prossimità dell'insegna.

OFFERTA

Centrale l'offerta di freschi con banco salumi e formaggi, banco carni a libero servizio, ortofrutta e gastronomia.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-13 e 16-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega tre addetti e dispone di due casse.