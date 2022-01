Coal-Il buongustaio

Via della Sbrozzola 28

Osimo (An)

500 mq

Coal (VéGé)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all'interno del centro commerciale Cargopier. Il concept store intende valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio. Punto di forza i freschi: ortofrutta in apertura, a seguire salumi e formaggi, banchi serviti di macelleria e pescheria.

OFFERTA

L'assortimento comprende 2.500 item di cui 2.000 eccellenze del territorio e 200 etichette di vini.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Eurospin

Via Romana

Lucca

1.260 mq

Eurospin

DATA DI APERTURA

23 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

In linea con il format dell'insegna, dà ampio spazio all'area freschi che apre con l'ortofrutta e si articola nei reparti sul perimetro di macelleria, gastronomia, pescheria e punto caldo.

OFFERTA

Propone un assortimento food, con una proposta di piatti pronti nell'area ristoro declinati per più occasioni di consumo, e un'offerta non food.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile

GrosMarket

via di Gargalone

Pisa

3.500 mq

Gruppo Sogegross

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ad angolo con via Aurelia, posizione strategica per la viabilità, inserito in un'area commerciale in sviluppo. In area freschi macelleria self-service, pescheria, ortofrutta, salumi e formaggi. Il reparto è arricchito da due celle a temperatura controllata.

OFFERTA

L'assortimento comprende 10.000 referenze per coprire tutte le necessità della clientela professionale

SERVIZI

Orario: lun-sab 7-19; domenica 8-13. Attivi i nuovi servizi collegati al digital, che permettono di consultare il catalogo online con contenuti informativi di dettaglio disponibili attraverso schede prodotto e accedere a offerte e promozioni. Disponibile inoltre il servizio delivery riservato in esclusiva alla clientela professionale o il Click&Collect.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 30 persone.

Pam City

via San Giuseppe 12

Firenze

300 mq

Pam Franchising

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ubicato nel cuore dello storico quartiere Santa Croce, a pochi passi dall’omonima Basilica.

OFFERTA

Conta un assortimento di 5.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20.30. Sono attivi il servizio di spesa a domicilio e i sistemi di pagamento elettronici Apple Pay e Satispay. Per i clienti over 65, il mercoledì è previsto uno sconto dedicato del 10% sul totale della spesa.

ADDETTI E CASSE

Attive tre casse. Impiegate nove persone.